Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 28 de febrero de 2026

El Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia. Operado por Apuestas La Caribeña, este juego ha logrado la confianza de miles de apostadores gracias a la transparencia de sus procesos y a la rapidez con la que publica los resultados oficiales.



Número ganador del Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este el sábado 28 de febrero de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza en su horario habitual:



Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican en pocos minutos, lo que permite a los participantes conocer rápidamente si obtuvieron algún premio. Esta puntualidad ha sido clave para fortalecer la credibilidad del juego entre los apostadores.



Modalidades de apuesta disponibles

El Caribeña Día ofrece diversas modalidades de apuesta, pensadas para ajustarse a diferentes preferencias y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios distintos, según el nivel de precisión y el valor apostado.



Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

Uno de los principales atractivos de este chance es su accesibilidad económica, ya que permite participar sin realizar grandes inversiones.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este rango facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado para realizar la reclamación del premio, presentando la documentación correspondiente.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Gracias a sus horarios definidos, reglas claras y múltiples opciones de juego, el Caribeña Día se mantiene como una de las opciones de chance más consultadas en Colombia, ofreciendo resultados confiables y nuevas oportunidades de ganar cada día.