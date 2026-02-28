Candidatos presidenciales intensifican cierres de campaña con actos públicos en varias regiones

En la recta final de la campaña, varios candidatos a la Presidencia concentraron su agenda en actos públicos y recorridos regionales. Este sábado, Abelardo de la Espriella convocó a sus simpatizantes a las 2:00 de la tarde en la Plaza Fundacional de Suba para realizar su cierre de campaña, en medio de un contexto marcado por denuncias a la Defensoría sobre presuntas faltas de garantías electorales.

En Medellín, el candidato Sergio Fajardo adelantó una agenda con reuniones con sectores afines y aspirantes al Congreso, además de un recorrido por la Estación Parque Berrío. La jornada incluirá la presentación de su propuesta cultural en La Pascasia, donde participará en un conversatorio con otros dirigentes políticos.

Por su parte, Claudia López estuvo en la carrera Mujeres 5K en el sur de Bogotá, escenario en el que expuso líneas generales de su plan de gobierno en materia de educación, vivienda digna y sistemas de cuidado para las mujeres. La candidata estuvo acompañada por la aspirante al Senado Angélica Lozano y por el candidato a la Cámara por Bogotá Juan Carlos Triana.

En el suroccidente del país, Roy Barreras inició su cierre de campaña con una agenda en Cali, que incluyó recorridos por distintos sectores de la ciudad y encuentros con líderes que respaldan su aspiración. Para la tarde, el equipo de campaña confirmó su desplazamiento hacia Pasto, donde tiene programados dos eventos con simpatizantes.



Lo que viene en los próximos días

Para este primero de marzo, el equipo de Sergio Fajardo informó que el candidato sostendrá reuniones con dirigentes políticos, entre ellos Jorge Enrique Robledo, además de otros aspirantes al Congreso. Ese mismo día, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, realizará en Bogotá su cierre de campaña.



Finalmente, Roy Barreras encabezará el domingo una caminata en la capital, que partirá desde el Monumento a los Héroes Caídos y llegará hasta el Centro de Memoria Histórica, como parte de su jornada final de actividades proselitistas.

