Muere reconocido actor de 'The Wire' y 'La ley el orden' tras quedar atrapado en un incendio

El mundo del entretenimiento enfrenta una inesperada pérdida tras conocerse la muerte de un reconocido actor de televisión que participó en exitosas producciones policiales y dramáticas.

El hecho ocurrió en el estado de Maryland, donde el artista quedó atrapado en medio de un incendio que se desató dentro de una estructura ubicada en su propiedad familiar, según reportaron autoridades locales y medios especializados.

Se trata de Bobby J. Brown, intérprete recordado por sus apariciones en series como 'The Wire' y 'La ley y el orden'. La noticia fue confirmada por su hija al portal TMZ, medio al que le entregó detalles de lo ocurrido. De acuerdo con su testimonio, el incidente tuvo lugar en un granero cuando el actor ingresó al sitio con la intención de encender su vehículo.

Las circunstancias del accidente fueron esclarecidas posteriormente por la Oficina del Médico Forense Jefe de Maryland, que concluyó que la causa de muerte fue una lesión térmica generalizada combinada con la inhalación de humo. El informe oficial catalogó el hecho como un accidente doméstico, sin indicios de causas criminales.



Murió Bobby J. Brown. Foto: Redes sociales

Los reportes preliminares señalan que el actor se percató rápidamente de la emergencia y salió del lugar para pedir ayuda. Tras solicitar un extintor a un familiar, regresó al granero con la intención de controlar las llamas. No obstante, el fuego se propagó con rapidez, envolviendo el espacio en cuestión de minutos e impidiendo que pudiera escapar.

En medio de la emergencia, su esposa intentó auxiliarlo, pero también resultó afectada por el incendio. La mujer sufrió quemaduras de gravedad mientras trataba de rescatarlo y tuvo que recibir atención médica. Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre su evolución ni su estado de salud actual.

El fallecimiento ha generado múltiples reacciones entre personas cercanas al artista y miembros de la industria audiovisual. Su agente, Albert Bramante, expresó su pesar por la pérdida y destacó el compromiso que el actor tenía con su profesión. Según manifestó en declaraciones recogidas por la prensa estadounidense, se trataba de un intérprete dedicado y respetado, que asumía cada proyecto con disciplina y pasión.

Antes de consolidarse como actor, Brown desarrolló una carrera como boxeador profesional, etapa que antecedió su incursión en la televisión. Sus primeras apariciones en pantalla incluyeron tres episodios de Law & Order: Special Victims Unit, donde comenzó a ganar reconocimiento.

Posteriormente, participó en la aclamada serie 'The Wire', producción de HBO considerada una de las más influyentes del género policial. Su carrera también incluyó intervenciones en proyectos como Veep y la película From Within, donde evidenció su capacidad para desempeñarse en distintos formatos.

En los últimos meses, el actor figuraba en nuevos proyectos en desarrollo, lo que evidenciaba que continuaba activo en el medio artístico. Su familia, que pertenece a la comunidad de los Testigos de Jehová, anunció que realizará una ceremonia fúnebre acorde con sus creencias religiosas, aunque por ahora no se han confirmado detalles sobre la fecha ni el lugar.

Su fallecimiento marca el cierre de una trayectoria construida en la televisión estadounidense, donde dejó huella con personajes que contribuyeron al éxito de producciones que hoy son consideradas referentes del drama contemporáneo.