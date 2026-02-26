Asesinan a integrante de reconocido grupo de música regional mexicana: esto se sabe

La violencia vuelve a golpear al gremio de la música regional mexicana tras el asesinato de un reconocido músico, quien fue atacado a tiros mientras se desplazaba en su vehículo por una zona concurrida.

El hecho ocurrió el miércoles 25 de febrero y ha generado consternación entre seguidores del género y artistas, quienes lamentan la pérdida de uno de sus colegas. Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar los responsables y esclarecer los motivos detrás del crimen, que terminó con la vida del artista en el lugar de los hechos.

Horas después de conocerse la noticia, se confirmó que la víctima era Julio César Beltrán, acordeonista que formó parte del reconocido Grupo Arraigado. La agrupación confirmó lo sucedido a través de sus redes sociales, donde expresó su dolor por la repentina partida de su compañero. Según los reportes preliminares, el músico fue interceptado mientras conducía por el Malecón Viejo y recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte de forma inmediata.

Foto: Redes sociales

La noticia se difundió rápidamente y provocó una ola de mensajes de despedida. Uno de los pronunciamientos más sentidos fue el del cantante Jorge Santacruz, quien aseguró que el gremio se encuentra profundamente afectado por la pérdida.



A lo largo de su trayectoria, el acordeonista también colaboró con el intérprete Diego Rivas, además de participar en distintos proyectos musicales que le permitieron consolidar su nombre dentro del género. Posteriormente, emprendió su camino como solista, etapa en la que lanzó varias canciones que fortalecieron su presencia en la escena regional mexicana y le permitieron conectar con su público.

Su última presentación tuvo lugar el pasado 21 de febrero en un reconocido centro nocturno de Los Mochis. Aquella noche, sin saberlo, marcó su despedida de los escenarios, donde durante años demostró su talento y pasión por la música.

Un adiós marcado por el dolor

El grupo al que perteneció publicó un mensaje en el que resaltó no solo su talento artístico, sino también sus cualidades humanas. En el comunicado, sus compañeros lo describieron como un hombre de valores, comprometido con su familia y apasionado por el acordeón, instrumento con el que logró expresar su identidad musical.

En el mismo mensaje, destacaron que su legado permanecerá vivo en cada interpretación y en el recuerdo de quienes compartieron escenario con él. Sus colegas coincidieron en que era una persona respetuosa, dedicada y ajena a conflictos, lo que ha hecho aún más difícil asimilar su partida.

Despedida del Grupo Arraigado a Julio César. Foto: Redes sociales

Mientras avanzan las investigaciones, el asesinato ha vuelto a encender las alarmas sobre la seguridad de los artistas del género regional mexicano. Entre tanto, seguidores y músicos continúan rindiendo homenaje a su memoria, recordándolo como un artista que dejó huella tanto en la música como en la vida de quienes lo conocieron.