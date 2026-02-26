En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Asesinan a integrante de reconocido grupo de música regional mexicana: esto se sabe

Asesinan a integrante de reconocido grupo de música regional mexicana: esto se sabe

El asesinato de un artista del regional mexicano conmocionó al gremio artístico. Colegas, amigos y seguidores lo despidieron con mensajes de dolor y homenajes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad