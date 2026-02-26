En vivo
Claudia López tras repunte en Invamer: “La primera vuelta es ganarle a De la Espriella”

Claudia López celebró su repunte en Invamer y aseguró que la primera vuelta será ganarle a De la Espriella para asegurar el paso a segunda vuelta.

