Autoridades intensifican megatomas en el centro de Cali con apoyo de drones y Ejército

Autoridades intensifican megatomas en el centro de Cali con apoyo de drones y Ejército

Cerca de 100 uniformados intervinieron el barrio Sucre con controles a personas, vehículos y establecimientos. El operativo dejó 250 registros y dos locales suspendidos por incumplir la norma.

