Alerta en Cali por vandalización de semáforos: 38 intersecciones afectadas en 2026

La red semafórica de Cali enfrenta una situación preocupante. En lo que va corrido del 2026, ya se han registrado 38 intersecciones vandalizadas, lo que significa que prácticamente cada día o cada día y medio se afecta un cruce en la ciudad.

Según el subsecretario de Movilidad, Carlos SantaColoma , durante el 2025 se reportaron 200 intersecciones afectadas. Aunque la mayoría fueron recuperadas, la recurrencia de estos hechos representa un reto constante para la ciudad.

“Cali tiene 517 intersecciones semaforizadas. Durante el 2025 sufrimos la vandalización de 200 intersecciones. La Secretaría de Movilidad permanentemente recupera esas intersecciones. La vandalización puede ser desde un robo de cable hasta robarse los elementos electrónicos que manejan o controlan el semáforo, las controladoras, las tarjetas y esto está sucediendo de manera sistemática. En lo que va del 2026, ya hemos sufrido 38 vandalizaciones".

Uno de los casos más recientes ocurrió en el centro de la ciudad, donde fue hurtado el gabinete completo de un cruce semaforizado, afectando totalmente su funcionamiento.



“El día domingo para amanecer lunes sufrimos la vandalización de la intersección semaforizada de la calle 20 con carrera 13. Esto fue un hurto, donde se llevaron el gabinete completo de la intersección. Se hurtaron no solamente el cable, sino todos los elementos que controlan esa intersección. ¿Cómo afecta esto? Pues principalmente afecta la seguridad vial de la ciudad, afecta a toda la infraestructura , afecta a la movilidad de la ciudad".

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para proteger la infraestructura pública y denunciar cualquier acto que afecte la movilidad y la seguridad vial en Cali.