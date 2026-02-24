En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Alerta en Cali por vandalización de semáforos: 38 intersecciones afectadas en 2026

Alerta en Cali por vandalización de semáforos: 38 intersecciones afectadas en 2026

Autoridades advierten que los daños a la red semafórica se han vuelto sistemáticos y ponen en riesgo la movilidad y la seguridad vial.

Secretaria Movilidad.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

