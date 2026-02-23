En vivo
Cayó en Cali alias 'Rolex', enlace del narcotráfico entre Colombia, Ecuador y Perú

Cayó en Cali alias ‘Rolex’, enlace del narcotráfico entre Colombia, Ecuador y Perú

El hombre es requerido con fines de extradición por Estados Unidos y también es buscado por autoridades peruanas. Lo vinculan con redes criminales que movían cocaína por rutas terrestres y marítimas hacia el Pacífico.

