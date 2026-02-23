Cayó en Cali alias ‘Rolex’, enlace del narcotráfico entre Colombia, Ecuador y Perú

Fue capturado en un operativo en Cali Rubén Darío Jaramillo Pinto, conocido como alias ‘Cucho’ o ‘Rolex’, señalado como articulador de redes criminales que delinquen entre Colombia, Ecuador y Perú. La detención se dio en medio de un trabajo conjunto de la Policía, la Fiscalía y la cooperación de la DEA.

Según las investigaciones, Jaramillo Pinto habría servido como enlace entre el frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc y organizaciones criminales extranjeras como Los Lobos y Los Pulpos. Estas redes estarían involucradas en narcotráfico y otras economías ilegales de alcance transnacional.

El capturado es investigado por autoridades estadounidenses por tráfico de narcóticos en varios estados, especialmente en la región del Pacífico, y es requerido por un tribunal en Ohio por cargos relacionados con conspiración y envío de drogas.

Además, figura con notificación roja por parte de Perú, donde es buscado desde hace años por delitos ligados al tráfico internacional de estupefacientes.



Las pesquisas indican que alias ‘Rolex’ habría coordinado el envío de cocaína hacia Ecuador y Perú mediante rutas terrestres, usando vehículos con compartimentos ocultos tipo “caleta”.

Desde esos países, la droga presuntamente continuaba su trayecto hacia Estados Unidos en lanchas rápidas que partían desde costas ecuatorianas.

El historial judicial del hombre se remonta a 2006, cuando fue vinculado a un caso de envío de drogas mediante encomiendas internacionales.

En ese expediente, las autoridades lo relacionaron con un allanamiento en Lima, donde habría operado un centro de acopio de cocaína que era camuflada en paquetes con identidades falsas para su exportación.

Más recientemente, en septiembre de 2025, fue sorprendido en Cali con 49 kilogramos de clorhidrato de cocaína. De acuerdo con análisis preliminares, el cargamento tendría relación con laboratorios del frente Dagoberto Ramos y estaba destinado a ser comercializado a otra organización criminal.

Las autoridades también advierten que el entorno criminal en el que se movía alias ‘Rolex’ conecta con estructuras violentas en expansión.

Los Lobos, surgidos en cárceles ecuatorianas y en guerra con otros grupos, han sido señalados por vínculos con facciones disidentes de las extintas FARC. Por su parte, Los Pulpos, originarios de Trujillo, evolucionaron desde el robo común hacia delitos como extorsión, secuestro y narcotráfico, consolidando presencia en varios países.

Jaramillo Pinto quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía mientras avanzan los trámites para su extradición a Estados Unidos, en un proceso que evidencia el alcance regional de las redes criminales que operan en el Pacífico y la creciente presión judicial internacional contra sus enlaces logísticos.