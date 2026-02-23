En vivo
División en sindicatos y centrales obreras por respaldo a Roy o Cepeda

Mientras que el precandidato del Frente por la Vida anunció el respaldo de la USO; el candidato del Pacto presentó una carta de respaldo a su aspiración firmada por más de 900 dirigentes de 301 organizaciones sindicales.

