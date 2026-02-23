División en sindicatos y centrales obreras por respaldo a Roy o Cepeda

El pulso entre los precandidatos presidenciales Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Roy Barreras (La Fuerza), por la convocatoria de las bases de izquierda y centroizquierda a participar o no en la consulta interpartidista del llamado Frente por la Vida del próximo 8 de marzo, ha llevado a una división al interior de las centrales obreras y principales sindicatos del país, una de las fuerzas electorales más importantes para este sector del espectro político.

Y es que, a pesar de que desde el Pacto Histórico están buscando incansablemente que los simpatizantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro se abstengan de votar en la consulta interpartidista y respalden directamente a Cepeda en la primera vuelta del 31 de mayo, Roy ha logrado importantes adhesiones en la última semana. Uno de ellos es el de la junta directiva de la Unión Sindical Obrera, el más importante sindicato de los trabajadores de Ecopetrol, quienes consideraron respaldar al exembajador en Londres y expresidente del Congreso por su posición de avanzar en la transición energética sin abandonar la producción de hidrocarburos e incluso avanzar con el fracking.

Roy Barreras Foto: Blu Radio

A Barreras también se le sumaron diversos sectores de las tres principales centrales obreras (CUT, CTC y CGT), encabezados por el expresidente de la CUT, Francisco Maltés; así como dirigentes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), entre otros, lo que prendió las alertas al interior del Pacto Histórico.

La respuesta por parte de Cepeda fue intentar mostrar que los respaldos a Barreras no son absolutos y que no representan a las mayorías de los trabajadores colombianos. Para ello, en la mañana de este lunes, Cepeda publicó una carta de respaldo a su aspiración firmada por más de 900 dirigentes de 301 organizaciones sindicales con presencia en 30 departamentos del país.



Iván Cepeda // Foto: AFP

El documento señala que el apoyo se fundamenta en la confianza en un programa de gobierno que garantice la “continuidad y profundización” de los avances logrados en favor de los trabajadores colombianos, y anuncia la creación de la Comisión Nacional de Campaña de Trabajadores(as) y Sindicalistas para coordinar el respaldo al candidato del Pacto Histórico.

En la declaración, los firmantes afirman compartir con Cepeda su crítica al neoliberalismo y respaldan la necesidad de un “segundo gobierno del cambio” encabezado por él, destacando el compromiso del presidente Gustavo Petro con las reformas sociales y laborales que, según el texto, permitieron recuperar y ampliar derechos laborales y salariales. Asimismo, plantean propuestas orientadas a fortalecer las libertades sindicales, la negociación colectiva, la protección social para trabajadores informales y la reparación colectiva del sindicalismo.