Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Latam reanuda vuelos de Colombia a Venezuela; vienen más buenas noticias desde abril

Latam reanuda vuelos de Colombia a Venezuela; vienen más buenas noticias desde abril

Los vuelos entre Colombia y Venezuela fueron suspendidos a finales de noviembre luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) recomendara extremar la precaución al sobrevolar ese país, lo que llevó a restricciones por parte de las autoridades venezolanas.

Latam vuelos a Caracas desde Bogotá
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de feb, 2026

