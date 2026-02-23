¿Bendición o "choque los cinco"? El divertido error de un novio en una boda brasileña que es viral

Lo que debía ser uno de los momentos más solemnas y espirituales de una boda terminó convirtiéndose en un episodio de comedia que ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

Esto se dio en Brasil durante una boda celebrada en una playa de ese país. El protocolo de la ceremonia se rompió cuando llegó el momento de la bendición final. El sacerdote, siguiendo el rito, extendió su mano hacia el novio para impartirle el gesto sagrado y, para sorpresa de los asistentes, el novio, quizás traicionado por los nervios del momento, confundió la mano extendida del clérigo con una invitación a "chocar los cinco".

Sin dudarlo, el joven respondió al gesto con una palmada, transformando instantáneamente la bendición en un momento de informalidad.



Reacciones

La reacción fue inmediata: el gesto provocó risas entre los invitados, rompiendo la formalidad de la ceremonia y contagiando de alegría el evento.

La escena fue captada en video y, como era de esperarse, terminó volviéndose viral en redes sociales, donde miles de usuarios han compartido y comentado la confusión del novio.



Vea aquí el momento en video: