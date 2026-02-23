En vivo
Buscan tres soldados "extraviados" tras combates contra disidencias de 'Calarcá' en Guaviare

Buscan tres soldados “extraviados” tras combates contra disidencias de ‘Calarcá’ en Guaviare

Los militares desaparecieron luego de un enfrentamiento en zona rural de San José del Guaviare durante operaciones contra las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’.

