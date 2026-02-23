Autoridades ponen la lupa por posibles riesgos por la calidad del aire del Valle de Aburrá

Autoridades ponen la lupa en la calidad del aire del Valle de Aburrá: este lunes comienza el periodo de vigilancia que se extiende por lo menos por un mes. El Área Metropolitana insistió en que se podrán tomar medidas para la salud de las personas y el ambiente

Los 10 municipios que conforman el valle de Aburrá se exponen en los próximos días a un nuevo período de riesgo por deterioro en la calidad del aire, con la probabilidad de que se registren condiciones desfavorables, por cerca de un mes.

Y es que entre febrero y abril se incrementan las concentraciones de contaminantes, lo que podría derivar en un episodio de contingencia, por lo que las autoridades ambientales, en zonas urbanas y rurales, vigilan la combinación de emisiones de transporte y la industria sumada a condiciones meteorológicos adversas pueden agravar el panorama.

Este Período de Gestión de la contaminación atmosférica es un intervalo de tiempo decretado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) asociado a un incremento histórico de las concentraciones de material particulado, desfavorable para la salud y el ambiente.



“Hay una probabilidad de ocurrencia del episodio entre el 23 de febrero y el 21 de marzo. Durante este periodo hacemos un llamado a la ciudadanía para estar atentos a los canales oficiales de la autoridad ambiental del área metropolitana del Valle de Aburrá y el proyecto Siata para ir revisando cómo estas condiciones pueden variar y si es necesario o no tomar medidas adicionales”, explicó la directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Palacio.

Corantioquia anunció que, en articulación con autoridades municipales de salud y tránsito, fortalecerá los operativos de medición a fuentes móviles en zonas rurales del Valle de Aburrá bajo su jurisdicción.

“Intensificamos los operativos de control y seguimiento a fuentes móviles, así como las visitas a las empresas que cuentan con permisos de emisiones. Adicionalmente, monitoreamos en tiempo real a través de nuestro sistema de vigilancia de calidad del aire”, precisó Ana Cecilia Zapata, profesional de gestión ambiental de Corantioquia.

Publicidad

La entidad indicó que, además, intensificará las visitas de control a industrias con hornos, canteras y otras fuentes de emisión, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y los límites permisibles de contaminantes. Esto en municipios como Girardota, Envigado, Itagüí y Amagá, con cuyos datos se calcula el Índice de Calidad del Aire (ICA).

Expertos apuntan que la situación se da porque El Valle de Aburrá es una cuenca atmosférica angosta y semicerrada, rodeada de montañas, con condiciones que limitan la dispersión de contaminantes en ciertas épocas del año.