En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Venezuela  / Aplazan sentencia de exgeneral chavista 'El Pollo' Carvajal por cierre de la corte

Aplazan sentencia de exgeneral chavista 'El Pollo' Carvajal por cierre de la corte

La sentencia de ‘El Pollo’ Carvajal ya ha sido aplazada en otras ocasiones mientras el acusado negociaba con la Fiscalía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad