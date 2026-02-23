Aplazan sentencia de exgeneral chavista 'El Pollo' Carvajal por cierre de la corte

La sentencia del antiguo jefe de inteligencia chavista, el exgeneral Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, prevista para este lunes, ha sido aplazada debido al cierre del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por la tormenta invernal que azota el noreste de Estados Unidos.

El despacho de uno de sus abogados, Robert Feitel, confirmó a EFE que la sentencia no se celebrará hoy debido al cierre de la corte, y precisó que aún se desconoce la fecha en que se realizará.

Por su parte, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York informó a EFE de que sus instalaciones permanecen cerradas por el temporal y que no se están celebrando audiencias en su interior.

La sentencia de ‘El Pollo’ Carvajal ya ha sido aplazada en otras ocasiones mientras el acusado negociaba con la Fiscalía.



Carvajal, de 65 años, se declaró culpable el pasado junio de conspiración para narcoterrorismo en beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), importación de cocaína y delitos de posesión y conspiración con armas de fuego.

El venezolano se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua por estos delitos.

Hugo Armando Carvajal y Nicolás Maduro // Foto: AFP

En 2020, EE.UU. imputó a Carvajal, al ahora depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello -considerado el número dos del chavismo- y a otros líderes venezolanos, y les acusó de conspiración narcoterrorista.

Desde el pasado enero, Maduro está detenido en una prisión federal de Nueva York junto a su esposa Cilia Flores, acusados por EE.UU. de cargos relacionados con el narcoterrorismo y la posesión de armas.

Durante una audiencia celebrada ese mes, Maduro se declaró no culpable de los delitos que le imputa la Justicia estadounidense y dijo ser un "prisionero de guerra".

En diciembre, ‘El Pollo’ Carvajal escribió una carta al presidente estadounidense, Donald Trump, en la que le detalló la supuesta conexión de Maduro con el Cartel de los Soles y ofreció colaboración a las autoridades.

Según Carvajal, el expresidente Hugo Chávez decidió reclutar a líderes del narcotráfico y armar bandas como la conocida Tren de Aragua, y tras su muerte Maduro "amplió esta estrategia exportando criminalidad y caos al exterior".

Carvajal fue jefe de la inteligencia militar de Venezuela de 2004 a 2011. En 2012 pasó a desempeñar el cargo de director de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiación al Terrorismo de Venezuela y tiempo después fue diputado oficialista.