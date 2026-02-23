Usuarios reportan caídas en Bancolombia: 23 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 23 de febrero de 2026:
- Persisten las fallas en la plataforma digital de Bancolombia, usuarios reportan intermitencias en el servicio.
- Tres militares permanecen desaparecidos y se presume que estarían en poder de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’, grupo que mantiene diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro.
- Autoridades frustraron un atentado terrorista en Cali tras una acción preventiva de inteligencia.
- El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó el rescate de cinco cuerpos entre Remedios y Yondó, presuntas víctimas de enfrentamientos entre grupos ilegales.
