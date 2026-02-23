Usuarios reportan caídas en Bancolombia: 23 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 23 de febrero de 2026:



Persisten las fallas en la plataforma digital de Bancolombia , usuarios reportan intermitencias en el servicio.

, usuarios reportan intermitencias en el servicio. Tres militares permanecen desaparecidos y se presume que estarían en poder de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’, grupo que mantiene diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro.

de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’, grupo que mantiene diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro. Autoridades frustraron un atentado terrorista en Cali tras una acción preventiva de inteligencia.

tras una acción preventiva de inteligencia. El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó el rescate de cinco cuerpos entre Remedios y Yondó, presuntas víctimas de enfrentamientos entre grupos ilegales.

Escuche el programa completo aquí: