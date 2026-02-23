En vivo
Del desplazamiento al emprendimiento: el comienzo de una nueva historia en el Magdalena Medio

Del desplazamiento al emprendimiento: el comienzo de una nueva historia en el Magdalena Medio

Más de 20 años después de haber sido desplazado por la violencia, Francisco volvió a hablar de futuro frente a una freidora y un aviso que pronto colgará en su local de comidas rápidas en Barrancabermeja. Como él, otras 50 familias del Magdalena Medio recibieron herramientas e insumos para sus negocios.

