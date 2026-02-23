Registraduría adelanta nueva auditoría para verificar bolígrafos que usarán en elecciones

La Registraduría Nacional realizó una prueba técnica para verificar el funcionamiento de los bolígrafos que se utilizarán en las elecciones del Congreso y en la consulta de precandidatos a la Presidencia el próximo 8 de marzo.

La jornada se llevó a cabo en Bogotá con la presencia de representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia) y auditorías internacionales como IIDH y CAPEL.

Durante la prueba, los asistentes marcaron tarjetas electorales de Senado, Cámara y consulta con bolígrafos de tinta negra y morada. Luego sometieron las tarjetas a diferentes pruebas: aplicaron agua, alcohol, thinner, borrador, fuego y aire caliente. También doblaron las tarjetas para revisar si la tinta se traspasaba o manchaba.

Referencia elecciones. Foto: ImageFx

El resultado, según las autoridades y observadores, fue claro: la tinta no se borra, no se corre y no traspasa el papel. Con esto, la Registraduría busca despejar dudas que han circulado en redes sociales sobre una posible desaparición de las marcas hechas por los votantes.



El delegado en lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, aseguró que los bolígrafos son de buena calidad y que incluso los ciudadanos pueden usar su propio esfero si así lo desean. Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la MOE, afirmó que las pruebas demostraron que la tinta permanece intacta después de aplicar distintos elementos.

La Registraduría anunció que esta prueba también se realizará con representantes de las agrupaciones políticas como parte de las acciones para garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral.