Registraduría adelanta nueva auditoría para verificar bolígrafos que usarán en elecciones

Registraduría adelanta nueva auditoría para verificar bolígrafos que usarán en elecciones

Autoridades y misiones de observación comprobaron que la tinta de los bolígrafos electorales no se borra ni se traspasa, garantizando transparencia en las votaciones.

