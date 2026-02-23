En vivo


Registraduría garantiza auditoría del código fuente del software electoral

Ante las críticas proferidas por el presidente Petro, la Registraduría aseguró que la auditoría internacional del software de preconteo y escrutinios está en manos del Capel.

