Juez ordenó a Benedetti rectificar en 48 horas señalamientos contra exministro Luis Felipe Henao

El Juzgado 40 Administrativo del Circuito de Bogotá amparó los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra del exministro Luis Felipe Henao y le dio 48 horas al ministro del Interior, Armando Benedetti, para corregir las afirmaciones que publicó en su contra el 11 de diciembre de 2025 en la red social X.

La decisión se produjo tras una acción de tutela interpuesta por el exfuncionario, quien sostuvo que varios mensajes difundidos por el hoy ministro excedían el debate político y configuraban acusaciones graves sin sustento probatorio. En una de las publicaciones, Benedetti lo calificó con expresiones como “lavaperros” y “cómplice”, y lo vinculó con supuestos hechos relacionados con Odebrecht, José Guillermo 'Ñeñe' Hernández y presuntos cobros de comisiones.

Armando Benedetti en Consejo de Ministros Foto: Presidencia

El juzgado analizó el contenido textual de los mensajes, su tono y el contexto en el que fueron emitidos. Concluyó que no se trataba simplemente de opiniones fuertes en medio de una controversia política, sino de afirmaciones categóricas sobre presuntas conductas ilícitas que no estaban respaldadas por pruebas. Para el despacho, ese tipo de señalamientos impacta directamente la reputación de una persona y vulnera derechos fundamentales.

BLU Radio. Luis Felipe Henao // Foto: EFE

En el fallo se establece que, aunque las figuras públicas están sometidas a mayor escrutinio y el debate político goza de una protección amplia, esa libertad no es absoluta. El juez advirtió que el ejercicio de la libertad de expresión no ampara la difusión de acusaciones sin sustento, menos cuando se presentan como hechos ciertos y pueden afectar gravemente la imagen de un ciudadano.



Por esa razón, el despacho ordenó a Benedetti rectificar las afirmaciones en el mismo escenario en el que fueron divulgadas y dentro del término de 48 horas, como mecanismo para restablecer los derechos vulnerados. La sentencia enfatiza que el debate democrático permite la crítica severa, pero no habilita imputaciones que carezcan de respaldo probatorio.