Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 23 de febrero de 2026

El Paisita Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más reconocidos y consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde cuenta con una amplia base de jugadores.
El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 23 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
Uno de los aspectos que más valoran los apostadores es la puntualidad del sorteo. El Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que permite a los participantes conocer los resultados el mismo día y verificar sus apuestas de manera ágil.
Los horarios oficiales son:
Tras la publicación de los resultados, los jugadores pueden consultar si fueron ganadores en puntos físicos autorizados o a través de los canales oficiales de información.
El Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, adaptándose a distintos presupuestos y estrategias. Cada opción presenta probabilidades de acierto y montos de premio variables, según el nivel de precisión requerido.
Las modalidades disponibles son:
Esta variedad permite que cada jugador elija la alternativa que mejor se ajuste a sus expectativas y posibilidades.
Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación. Es indispensable presentar la documentación requerida y cumplir con las condiciones establecidas.
Los requisitos básicos son:
Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:
Con horarios definidos, múltiples modalidades y un proceso de pago regulado, el Paisita Día continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más confiables y consultados en Colombia.