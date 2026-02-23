Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 23 de febrero de 2026

El Paisita Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más reconocidos y consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde cuenta con una amplia base de jugadores.



Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 23 de febrero de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 23 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

Uno de los aspectos que más valoran los apostadores es la puntualidad del sorteo. El Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que permite a los participantes conocer los resultados el mismo día y verificar sus apuestas de manera ágil.

Los horarios oficiales son:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Tras la publicación de los resultados, los jugadores pueden consultar si fueron ganadores en puntos físicos autorizados o a través de los canales oficiales de información.



Modalidades de juego disponibles

El Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, adaptándose a distintos presupuestos y estrategias. Cada opción presenta probabilidades de acierto y montos de premio variables, según el nivel de precisión requerido.

Las modalidades disponibles son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador elija la alternativa que mejor se ajuste a sus expectativas y posibilidades.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación. Es indispensable presentar la documentación requerida y cumplir con las condiciones establecidas.

Los requisitos básicos son:



Tiquete original, sin daños ni alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT debidamente diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con horarios definidos, múltiples modalidades y un proceso de pago regulado, el Paisita Día continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más confiables y consultados en Colombia.