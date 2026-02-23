Alerta en Bancolombia: usuarios podrían tener retiros no autorizados mientras siguen fallas en app

La crisis en Bancolombia continúa y la incertidumbre no deja de crecer. La entidad financiera confirmó que todavía no puede normalizar completamente sus canales de atención, tras las fallas registradas desde el 22 de febrero, afectando a miles de clientes en todo el país.

Lo que genera aún más preocupación es que, según un comunicado del banco, algunos movimientos identificados como “Cuenta Ahorro Nacional”, “Cuenta Ahorro Internacional” o “Retiro ATM” podrían corresponder a retiros o compras en cajeros que no fueron avalados por los usuarios, lo que pone en alerta la seguridad de los fondos. Ante esto, la entidad insta a los clientes a comunicarse de inmediato con la Sucursal Telefónica (604) 5109000 para reportar cualquier irregularidad.

Mientras tanto, Bancolombia ha habilitado medidas temporales para permitir operaciones básicas. Por la aplicación Mi Bancolombia, los usuarios pueden hacer transferencias a cuentas inscritas por hasta 30 millones de pesos y a cuentas no inscritas hasta 3 millones. También es posible consultar saldos, movimientos y estado de cuentas.

Las sucursales físicas permanecen abiertas para trámites presenciales, como retiros de dinero, pagos de cheques, consignaciones, cancelación de CDT y pagos de intereses. Sin embargo, no se ha definido una fecha para la normalización total, dejando a los clientes en una situación de incertidumbre que genera preocupación sobre la seguridad y disponibilidad de sus recursos.



La recomendación también es estar atentos a movimientos sospechosos y reportarlos de inmediato para minimizar riesgos de fraude.