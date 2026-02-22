Usuarios reportan caída de Bancolombia este domingo en algunos de sus servicios

Este domingo, 22 de febrero, usuarios de Bancolombia reportaron que no pueden hacer transferencias desde la aplicación a otras entidades, demoras para recibir dinero desde otras cuentas y que no es posible usar la clave dinámica.

Estos reportes llegan luego de que desde este sábado 21 de febrero a las 10:30 de la noche hasta el domingo 22 de febrero a las 3:30 de la mañana la aplicación estuviera en mantenimiento. Sin embargo, usuarios señalan errores en horas de la tarde de este domingo.

De acuerdo con datos del portal de monitoreo de servicios online, los reportes empezaron a incrementarse con fuerza alrededor de las 9:00 a.m. Las ciudades con más quejas incluyen Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín.

Caída de Bancolombia este domingo 22 de febrero. Foto: Downdetector

¿Qué respondió Bancolombia ante la caída de este domingo 22 de febrero?

A través de su cuenta de X, Bancolombia señaló en respuesta a diferentes usuarios que reportaron errores en diferentes servicios de la aplicación: "Puedes usar la app para revisar tus cuentas, saldos y movimientos y transferir a cuentas Bancolombia. Adicional, puedes pagar en comercios con tus tarjetas, sacar plata en cajeros electrónicos y corresponsales".

