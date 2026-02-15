Esto paga un CDT por tener 1 millón en Bancolombia en 2026: bancos ofrecen atractivas opciones

Con el difícil panorama que enfrentan los colombianos ante la posible suspensión del aumento del salario mínimo, muchos han mostrado preocupación frente a la inflación durante el resto del año. Si llegara a caerse el incremento del SMMLV propuesto por Gustavo Petro, el ahorro podría convertirse en una tendencia clave a lo largo de 2026.

Ante ese escenario, una de las alternativas es invertir en un CDT (Certificado de Depósito a Término). En ese contexto, los bancos han buscado ofrecer opciones atractivas; uno de ellos es Bancolombia que, según lo registrado en enero, se presenta como una alternativa interesante para inversiones entre $500.000 y $5.000.000 de pesos.

Por lo tanto, si una persona decide invertir alrededor de $1.000.000 en un CDT físico a un plazo de 120 días en Bancolombia, contaría con una rentabilidad anual del 7,05 %, lo que daría un total aproximado de $1.022.049. De igual manera, si el ahorro se proyecta a 180 días, la rentabilidad anual sería de 7,35 %, alcanzando un total cercano a $1.034.654.

Vale la pena abrir CDT en 2026 Freepik

¿Cómo están las tasas de otros bancos?

Si bien Bancolombia ofrece tasas competitivas, no son las más altas del mercado. Existen otras entidades que presentan porcentajes que podrían representar ganancias más significativas e incentivar la inversión en CDT: Banco de Occidente (10,29 %), BBVA (10,28 %) y Banco de Bogotá (10,25 %), seguidos por Davivienda (10,16 %), MiBanco (10,15 %) y Banco W (10,05 %).

Sin embargo, para inversiones más extensas, como a 360 días, MiBanco y AV Villas encabezan la lista con 12,69 % y 12,06 %, respectivamente, seguidos por Davivienda, Banco Finandina, Bancolombia y BBVA, con rendimientos cercanos o superiores al 11 %.

Esta información puede brindar a la ciudadanía herramientas para enfrentar la inflación y la volatilidad del mercado. Los CDT se perfilan como una opción segura y rentable para los ahorradores, ya que no solo ofrecen tasas de interés atractivas, sino que también consolidan inversiones estables que no afectan el bolsillo de los colombianos.

Por otro lado, este fenómeno impulsa una mayor competencia entre las entidades financieras, que buscan ofrecer mejores condiciones para captar a quienes desean estabilidad económica. En ese sentido, bancos como Nu Colombia ofrecen tasas entre 9,7 % y 10,5 % para periodos entre 60 y 180 días.