Tráfico y cautiverio amenazan a las tortugas morrocoy: liberan 61 ejemplares en Barrancabermeja

Tráfico y cautiverio amenazan a las tortugas morrocoy: liberan 61 ejemplares en Barrancabermeja

Las especies, mantenidas como mascotas, fueron evaluadas por expertos antes de su liberación. Autoridades advierten que la tenencia de fauna silvestre pone en riesgo su vida y el equilibrio ecológico.

