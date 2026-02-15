En vivo
Deportes  / Brandon Rivera se sube al podio en el Tour de La Provence marcado por la nieve

Brandon Rivera se sube al podio en el Tour de La Provence marcado por la nieve

Matthew Riccitello se quedó con el maillot del Tour de la Provence 2026, seguido por el español Carlos Rodríguez, mientras que el colombiano Brandon Rivera completó el podio con el tercer lugar.

