Brandon Rivera se sube al podio en el Tour de La Provence marcado por la nieve

Buen inicio de temporada para Brandon Rivera. El colombiano firmó un top 3 en la clasificación general del Tour de la Provence 2026, una competencia disputada en el sur de Francia y que estuvo marcada por condiciones exigentes, incluida la presencia de nieve durante el desarrollo de la carrera.

La prueba recorrió la región de Provenza y combinó largas distancias con jornadas determinantes para la general. El cierre se dio este domingo 15 de febrero con una etapa de 205,1 kilómetros entre Rognac y Arles, el tramo más extenso del desenlace, que terminó de definir el podio tras tres días de competencia.

El título quedó en manos del estadounidense Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team), mientras que el segundo lugar fue para el español Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers).

Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) aseguró la tercera posición de la clasificación general, consolidando una actuación destacada en su debut europeo de la temporada 2026. El colombiano respondió en una carrera que no solo exigió por el kilometraje, sino también por las condiciones climáticas adversas, con jornadas marcadas por la nieve, que aumentaron el nivel de dificultad en el trazado francés.

El podio en la Provence confirma el buen arranque de año de Rivera.

