Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 15 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Caribeña Día continúa siendo uno de los sorteos más tradicionales y consultados en Colombia. Su trayectoria, basada en la transparencia y la confianza, ha consolidado este juego como una opción popular entre miles de apostadores que diariamente esperan conocer los resultados oficiales con la esperanza de ganar.
El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 15 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
|Caribeña Día
|14 febrero 2026
|3020 - 7
|Caribeña Día
|13 febrero 2026
|7301 - 6
|Caribeña Día
|12 febrero 2026
|0683 - 4
|Caribeña Día
|11 febrero 2026
|7922 - 6
El sorteo Caribeña Día se realiza de forma regular en el siguiente horario:
Los resultados oficiales se publican pocos minutos después, lo que permite a los jugadores comprobar rápidamente si acertaron el número ganador. Esta puntualidad fortalece la credibilidad del sorteo y facilita la consulta diaria de los resultados.
El Caribeña Día ofrece diferentes formas de apostar, permitiendo que cada participante elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia:
Cada modalidad ofrece diferentes niveles de premio según la precisión del acierto y el valor apostado.
Uno de los factores que ha impulsado la popularidad de este chance es su accesibilidad económica. Los valores de apuesta son:
Este rango permite que tanto jugadores ocasionales como frecuentes puedan participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.
Para cobrar un premio, los ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:
Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:
El Caribeña Día se mantiene como uno de los chances más confiables del país, gracias a sus procesos claros, reglas transparentes y cumplimiento en los horarios. Cada día, miles de personas consultan los resultados con la ilusión de que su número sea el ganador.