Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 15 de febrero de 2026

El chance Caribeña Día continúa siendo uno de los sorteos más tradicionales y consultados en Colombia. Su trayectoria, basada en la transparencia y la confianza, ha consolidado este juego como una opción popular entre miles de apostadores que diariamente esperan conocer los resultados oficiales con la esperanza de ganar.



Número ganador del Caribeña Día hoy, domingo 15 de febrero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 15 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Últimos sorteos de Caribeña Día

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 14 febrero 2026 3020 - 7 Caribeña Día 13 febrero 2026 7301 - 6 Caribeña Día 12 febrero 2026 0683 - 4 Caribeña Día 11 febrero 2026 7922 - 6 Caribeña Día 10 febrero 2026 4242 - 6 Caribeña Día 9 febrero 2026 5828 - 9 Caribeña Día 8 febrero 2026 4103 - 3 Caribeña Día 7 febrero 2026 5843 - 0 Caribeña Día 6 febrero 2026 4353 - 1 Caribeña Día 5 febrero 2026 4609 - 0 Caribeña Día 4 febrero 2026 9148 - 3

Hora del sorteo del Caribeña Día

El sorteo Caribeña Día se realiza de forma regular en el siguiente horario:



Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Los resultados oficiales se publican pocos minutos después, lo que permite a los jugadores comprobar rápidamente si acertaron el número ganador. Esta puntualidad fortalece la credibilidad del sorteo y facilita la consulta diaria de los resultados.



Modalidades de juego del Caribeña Día

El Caribeña Día ofrece diferentes formas de apostar, permitiendo que cada participante elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece diferentes niveles de premio según la precisión del acierto y el valor apostado.



Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día

Uno de los factores que ha impulsado la popularidad de este chance es su accesibilidad económica. Los valores de apuesta son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este rango permite que tanto jugadores ocasionales como frecuentes puedan participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Para cobrar un premio, los ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original, sin daños ni alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

El Caribeña Día se mantiene como uno de los chances más confiables del país, gracias a sus procesos claros, reglas transparentes y cumplimiento en los horarios. Cada día, miles de personas consultan los resultados con la ilusión de que su número sea el ganador.