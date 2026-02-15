Suspensión del aumento del salario mínimo: Sala de Prensa Blu, programa del 15 de febrero

Sala de Prensa aborda una agenda marcada por economía, política, crisis humanitaria y testimonios que ponen rostro a las cifras. En esta emisión del domingo 15 de enero de 2026, el análisis y la reportería se cruzan para explicar decisiones clave de Colombia y realidades que impactan a miles de personas.

, decano de Economía de la Universidad Externado de Colombia, analizó el fallo del Consejo de Estado sobre el salario mínimo y los alcances reales de la emergencia económica. Pedro Viveros, analista político, revisó el panorama electoral, las consultas interpartidistas y las estrategias que empiezan a definir la carrera presidencial.

, experto ambiental de la Universidad del Norte, explicó las causas técnicas de las inundaciones en Córdoba y los retos en gestión del riesgo frente al cambio climático. Daniela Pachón, periodista de Noticias Caracol, relató desde terreno la situación de más de 150.000 damnificados y las historias de pérdida y solidaridad.

contó su detención de 128 días por el ICE en Estados Unidos y el impacto de ese proceso en su vida familiar. María Antonia, su hija , compartió el miedo y las secuelas psicológicas tras su reclusión, cuyo testimonio se volvió símbolo nacional.

, compartió el miedo y las secuelas psicológicas tras su reclusión, cuyo testimonio se volvió símbolo nacional. Luis Carlos Rueda cerró con cine y entretenimiento, repasando estrenos de cartelera y novedades en plataformas digitales.

Escuche el programa completo aquí: