La Copa del Mundo llegó a Colombia: un campeón de 1998 la trajo hasta Bogotá

A tan solo algunos días para que inicie el Mundial, que se disputará entre México, Estados Unidos y Canadá, el codiciado trofeo ya empezó su tour por varios países. En ese contexto, la Copa Mundial de la FIFA ya está en Bogotá. La pieza más representativa del fútbol internacional llegó al recinto ferial de Corferias para quedarse durante dos días.

El trofeo no llegó solo, pues el encargado de presentarlo fue el franco-argentino David Trezeguet, campeón del mundo en 1998. A 116 días del pitazo inicial del certamen mundialista, el exdelantero levantó de nuevo la copa ante la mirada de miles de aficionados presentes en la apertura de la exhibición.



Trezeguet volvió a levantar la Copa del Mundo

Trezeguet con la Copa del Mundo AFP

El momento tuvo una carga especial. Trezeguet, quien vistió los colores de la selección francesa en 1998, habló desde su experiencia de alcanzar la cima mundial.

“Ha sido el trofeo más importante en mi vida. No son muchas las generaciones que tienen la oportunidad de ganar este título, por eso para mí siempre será un sueño cumplido”, afirmó en rueda de prensa.



Además, destacó lo especial que resulta levantar la copa luego de tantos años, especialmente por sus raíces argentinas y el significado que tiene el torneo en América Latina.

Antes de su llegada a Colombia, el exjugador ya había participado en escalas previas en Guatemala y Honduras, como parte del recorrido internacional del trofeo.



La Copa del Mundo estará en Corferias ¿cuánto tiempo?

La exhibición en Bogotá hace parte del tour global que inició el 3 de enero en Riad, Arabia Saudí, y visitará 30 naciones en 150 días. La gira cuenta con el respaldo de Coca-Cola y acercará el trofeo a los aficionados antes del arranque del Mundial.

La copa, elaborada en oro macizo de 18 quilates, es una de las principales atracciones del recorrido en Latinoamérica. En la capital colombiana también estuvo presente Mario Alberto Yepes, excapitán de la selección Colombia, quien acompañó el acto inaugural.

Durante dos días, los aficionados podrán ver de cerca el símbolo máximo del fútbol mundial, en una antesala que ya calienta el ambiente rumbo a la cita de 2026.