Pedro Viveros habló sobre la consulta: “Esto ya no es reconocimiento, aquí manda la estructura”

La semana política dejó más preguntas que certezas tras los debates televisados y la publicación de nuevas encuestas. En medio de ese ruido, el analista Pedro Viveros puso el dedo en la llaga durante su intervención este domingo 15 de febrero de 2026 en Sala de Prensa Blu, donde lanzó una advertencia clara sobre lo que viene en las consultas interpartidistas.

Para Viveros, la contienda dejó de ser un asunto de popularidad mediática y entró en una fase mucho más terrenal. “El reconocimiento es una cosa, pero en esta consulta se necesita estructura política y eso no sale en las encuestas”, afirmó, al analizar el panorama de los candidatos que competirán el próximo 8 de marzo.

La consulta de centroderecha: un equipo con roles definidos

Uno de los puntos que destacó Viveros fue la evolución del bloque de centroderecha. A su juicio, lo que empezó desordenado hoy se ve más compacto. “Cada uno cumple un rol y eso se nota. Hay tecnicismo, seguridad, lucha anticorrupción, relaciones internacionales. Es un menú completo”, explicó.



Sin embargo, advirtió que ese equilibrio no garantiza el triunfo automático de quien hoy lidera en reconocimiento. “La única que no tiene votos en la Registraduría es Vicky Dávila”, dijo sin rodeos, al subrayar que varios de sus competidores cuentan con bases políticas, partidos y maquinaria territorial que pueden inclinar la balanza el día de la votación.

Para Viveros, la clave está en el Congreso: “Quienes muevan mejor la elección legislativa tienen muchas posibilidades de ganar la consulta”.



La izquierda y el costo de verse dividida

El analista también fue crítico con el bloque de izquierda tras su debate más reciente. Su diagnóstico fue directo: “La percepción es que están divididos y eso no es bueno para ellos”. Según Viveros, mientras uno de los aspirantes encarna la ideología, otro carga con la tarea de mover la maquinaria, una separación que no siempre juega a favor.

Esa fractura, recordó, suele tener costos electorales altos. “Cuando entra la fisura, la cosa se empieza a complicar”, señaló, al comparar el momento actual con episodios del pasado político colombiano.

Finalmente, Viveros dejó claro que nada está definido. Las consultas apenas despejarán la neblina. “Después del 8 de marzo vamos a saber quién quedó realmente vivo en esta carrera”, concluyó.