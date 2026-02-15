En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Pedro Viveros habló sobre la consulta: “Esto ya no es reconocimiento, aquí manda la estructura”

Pedro Viveros habló sobre la consulta: “Esto ya no es reconocimiento, aquí manda la estructura”

La carrera hacia las consultas presidenciales entró en su tramo decisivo y, según Pedro Viveros, ya no basta con ser conocido: “Aquí manda la estructura”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad