Nequi entregará plata a sus usuarios: esto debe hacer para que le llegue el dinero a su cuenta

Nequi se ha consolidado como una de las plataformas preferidas por millones de colombianos y, desde su aparición, ha transformado la manera en que se maneja y se mueve el dinero en el país.

Nequi, DaviPlata, entre otras, permiten que los ciudadanos transfieran dinero, paguen facturas, realicen compras y controlen sus finanzas con solo dar un clic, lo que ha llevado a que muchos prefieran manejar todo desde su celular antes que andar con efectivo en el bolsillo, un detalle no menor que ha cambiado la dinámica del mercado.

Pero con la llegada de las llaves a la banca en Colombia, las plataformas han empezado a lanzar promociones y ofertas para atraer cada vez más usuarios a sus servicios de billeteras digitales.



Nequi le consignará $20.000 a su cuenta: esto debe hacer

Recientemente, Nequi lanzó la campaña “1, 2 y 3, Por la plata”, una estrategia que permite a sus usuarios recibir $20.000 directo en el disponible de la app, como compensación por estar atentos a las redes sociales de la billetera digital.

Entre el 2 de febrero y el 5 de abril de 2025, Nequi publicará semanalmente códigos en las redes sociales de la plataforma (Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp).



Nequi es una de las billeteras digitales con más usuarios en Colombia. Foto: Blu Radio.

¿Cómo inscribirse para recibir los $20.000 de Nequi?

Para recibir $20.000 en la cuenta de Nequi debe seguir los siguientes pasos:



Encuentre el código publicado o físico que anuncie la plataforma.

Ingrese al formulario: https://www.nequi.com.co/123-por-la-plata y registre el código con sus datos.

Asegúrese de seguir la cuenta oficial de Nequi en la red social donde vio el código.

Cabe señalar que los primeros 110 usuarios que registren el código cada semana recibirán $20.000 en el disponible de Nequi, por lo que habrá varias oportunidades de ganar con códigos diferentes.



Nequi ahora le dirá cómo maneja su plata

La plataforma presentó “Habla con tu plata”, una experiencia dentro de la app que les permite a sus 27 millones de usuarios revisar sus movimientos y descubrir qué dicen esos hábitos sobre su relación con el dinero. No se trata solo de mirar cifras, sino de traducir el comportamiento financiero de cada persona.

Entre los datos que analiza están:



Número de transacciones realizadas.

Personas a quienes más se les envió o de quienes más se recibió dinero.

Tiempo que se pudo ahorrar al hacer movimientos digitales y no presenciales.

Al final, cada usuario recibe un nivel que resume su comportamiento y abre la puerta a recomendaciones prácticas.