Grave accidente en pleno Carnaval de Río: carroza se descontroló y dejó tres heridos

Grave accidente en pleno Carnaval de Río: carroza se descontroló y dejó tres heridos

Una carroza se salió de control en pleno Carnaval arrolló a tres personas. Dos fueron hospitalizadas y una sufrió fracturas. Autoridades investigan causas del accidente..

