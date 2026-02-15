Grave accidente en pleno Carnaval de Río: carroza se descontroló y dejó tres heridos

Una escena de celebración terminó en caos este domingo cuando una carroza alegórica perdió el control al finalizar su recorrido y embistió a varias personas que se encontraban en las inmediaciones del desfile. El hecho dejó tres heridos y obligó a la intervención inmediata de los equipos de emergencia, que atendieron a las víctimas en medio de la multitud y el desconcierto de los asistentes.

El incidente ocurrió durante uno de los desfiles oficiales del Carnaval en el Sambódromo Marquês de Sapucaí, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, uno de los escenarios más emblemáticos de esta festividad. La carroza involucrada pertenecía a la escuela de samba União de Maricá, agrupación que participaba en la Serie de Oro, categoría que reúne a algunas de las comparsas más destacadas.

De acuerdo con los primeros reportes, la estructura alegórica presentó una falla poco después de cruzar la línea de meta, lo que provocó que se saliera de su eje y se desviara hacia el costado derecho de la pista. En su trayectoria, terminó alcanzando a tres personas que se encontraban cerca del recorrido, generando momentos de pánico entre el público.

Las autoridades sanitarias confirmaron que dos de los heridos debieron ser trasladados al Hospital Municipal Souza Aguiar, donde recibieron atención médica especializada. El secretario municipal de Salud, Daniel Soranz, informó que uno de los afectados, identificado como Itamar de Oliveira, de 65 años e integrante del equipo de apoyo de la escuela de samba, sufrió fracturas expuestas en ambas piernas.



Según explicó el funcionario, el hombre ingresó al centro médico apenas ocho minutos después del accidente y en estado delicado. No obstante, tras ser estabilizado por el personal médico, fue remitido a cirugía para intervenir las lesiones. Entre tanto, las otras dos personas afectadas presentaron heridas menos graves, aunque permanecen bajo observación para descartar complicaciones.

Información divulgada por el diario O Globo señala que el incidente podría estar relacionado con el tiempo límite reglamentario de 55 minutos que tienen las escuelas de samba para completar el desfile. Esta restricción habría influido en el desarrollo de la maniobra final de la carroza o en su control tras concluir el recorrido.

Tras lo ocurrido, el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, confirmó que la Policía Civil asumió la investigación para esclarecer las causas exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades.

El Carnaval de Río, considerado uno de los eventos culturales más importantes del mundo, reúne cada año a miles de espectadores. Sin embargo, este accidente vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las condiciones de seguridad en los desfiles, especialmente en lo relacionado con el manejo y control de las imponentes carrozas alegóricas. Por ahora, las autoridades continúan con las pesquisas mientras el estado de salud del herido más grave sigue siendo monitoreado.