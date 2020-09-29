Blu Radio Carnaval de Río de Janeiro
Carnaval de Río de Janeiro
Grave accidente en pleno Carnaval de Río: carroza se descontroló y dejó tres heridos
Una carroza se salió de control en pleno Carnaval arrolló a tres personas. Dos fueron hospitalizadas y una sufrió fracturas. Autoridades investigan causas del accidente..
Carnaval de Río de Janeiro: 453 comparsas animarán las calles de la ciudad
Entre los últimos en desfilar, el sábado 17 de febrero en el Carnaval de Río, destaca una gigantesca comparsa encabezada por la cantante Anitta, la reina de la música urbana en Brasil.
Dos muertos y 15 heridos dejó tiroteo en una fiesta del carnaval de Río de Janeiro
Una mujer de 35 años y una niña de 9 fallecieron como consecuencia del intercambio de disparos, que también dejó 15 heridos.
Galería: con homenaje a histórico sambista, carnaval de Río dio inicio a los desfiles en sambódromo
El desfile titulado "Lugares de Arlindo" se recreó por los 700 metros del sambódromo la canción "O meu lugar", uno de los mayores clásicos del compositor Arlindo Cruz, que recuenta la vida simple de los cariocas en los suburbios y favelas de Río.
Carnaval Río de Janeiro: así puede desfilar con las escuelas de samba
Los extranjeros también pueden desfilas con las doce ‘escolas’ de samba durante el Carnaval de Río de Janeiro del 2023. Conozca los detalles.
El carnaval de Río de Janeiro “renace” con su regreso a las calles de la ciudad de Brasil
Luego de dos años de ausencia del carnaval de Río de Janeiro, por cuenta de la pandemia, el popular evento cultural vuelve a las calles de la ciudad cargado de samba y alegría
Video: así se vivió el regreso del carnaval de Río de Janeiro después de dos años de pandemia
"¡Carnaval, te amo!", coreaban eufóricos los participantes, tras el regreso del evento más importante para los cariocas.
Niña de 11 años murió tras accidente en una carroza del carnaval de Río de Janeiro: quedó atrapada
La niña, quien ya había perdido su pierna derecha, llevaba dos días en cuidados intensivos y según el reporte médico, la muerte fue por una hemorragia interna.
¡Los colores y la samba vuelven! El carnaval de Rio de Janeiro brilla nuevamente 💃🕺
Luego de dos años de ausencia, el carnaval de Rio vuelve para alegrar a los brasileños con sus trajes coloridos y bailes típicos
Aplazan carnaval en Río de Janeiro y Sao Paulo por aumento de casos de COVID-19
Además, se espera que la tercera ola de la pandemia del COVID-19 llegará a su pico en Brasil en febrero.