

Blu Radio  / Carnaval de Río de Janeiro

Carnaval de Río de Janeiro

  • Grave accidente en pleno Carnaval de Río: carroza se descontroló y dejó tres heridos
    Todo pasó en pleno desfile.
    Foto: Redes sociales
    Mundo

    Grave accidente en pleno Carnaval de Río: carroza se descontroló y dejó tres heridos

    Una carroza se salió de control en pleno Carnaval arrolló a tres personas. Dos fueron hospitalizadas y una sufrió fracturas. Autoridades investigan causas del accidente..

  • Carnaval de Rio de Janeiro 2023
    Carnaval de Rio de Janeiro 2023 / Foto: AFP
    MAURO PIMENTEL/AFP
    Mundo

    Carnaval de Río de Janeiro: 453 comparsas animarán las calles de la ciudad

    Entre los últimos en desfilar, el sábado 17 de febrero en el Carnaval de Río, destaca una gigantesca comparsa encabezada por la cantante Anitta, la reina de la música urbana en Brasil.

  • Escena del crimen.jpg
    Tiroteo
    Foto: AFP - referencia
    Mundo

    Dos muertos y 15 heridos dejó tiroteo en una fiesta del carnaval de Río de Janeiro

    Una mujer de 35 años y una niña de 9 fallecieron como consecuencia del intercambio de disparos, que también dejó 15 heridos.

  • Carnival
    Carnaval de Rio de Janeiro 2023 / Foto: AFP
    MAURO PIMENTEL/AFP
    Mundo

    Galería: con homenaje a histórico sambista, carnaval de Río dio inicio a los desfiles en sambódromo

    El desfile titulado "Lugares de Arlindo" se recreó por los 700 metros del sambódromo la canción "O meu lugar", uno de los mayores clásicos del compositor Arlindo Cruz, que recuenta la vida simple de los cariocas en los suburbios y favelas de Río.

  • Carnaval de Río de Janeiro.jpg
    Carnaval de Río de Janeiro
    Foto: AFP
    Mundo

    Carnaval Río de Janeiro: así puede desfilar con las escuelas de samba

    Los extranjeros también pueden desfilas con las doce ‘escolas’ de samba durante el Carnaval de Río de Janeiro del 2023. Conozca los detalles.

  • Carnaval de Rio
    Blu Radio - AFP
    MAURO PIMENTEL/AFP
    Mundo

    El carnaval de Río de Janeiro “renace” con su regreso a las calles de la ciudad de Brasil

    Luego de dos años de ausencia del carnaval de Río de Janeiro, por cuenta de la pandemia, el popular evento cultural vuelve a las calles de la ciudad cargado de samba y alegría

  • Carnaval Rio (1).jpg
    Carnaval Rio de Janeiro //
    Fotos: AFP
    Mundo

    Video: así se vivió el regreso del carnaval de Río de Janeiro después de dos años de pandemia

    "¡Carnaval, te amo!", coreaban eufóricos los participantes, tras el regreso del evento más importante para los cariocas.

  • Festival de Río de Janeiro Foto AFP.jpg
    Festival de Río de Janeiro //
    Foto: AFP
    Mundo

    Niña de 11 años murió tras accidente en una carroza del carnaval de Río de Janeiro: quedó atrapada

    La niña, quien ya había perdido su pierna derecha, llevaba dos días en cuidados intensivos y según el reporte médico, la muerte fue por una hemorragia interna.

  • BRAZIL-RIO-CARNIVAL-STREET
    Blu Radio
    MAURO PIMENTEL/AFP
    Mundo

    ¡Los colores y la samba vuelven! El carnaval de Rio de Janeiro brilla nuevamente 💃🕺

    Luego de dos años de ausencia, el carnaval de Rio vuelve para alegrar a los brasileños con sus trajes coloridos y bailes típicos

  • Carnaval de Río de Janeiro.jpg
    Carnaval de Río de Janeiro
    Foto: AFP
    Mundo

    Aplazan carnaval en Río de Janeiro y Sao Paulo por aumento de casos de COVID-19

    Además, se espera que la tercera ola de la pandemia del COVID-19 llegará a su pico en Brasil en febrero.

