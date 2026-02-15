En vivo
Un menor de 14 años perdió la vida en un incendio en centro comercial de Yemen

El incendio, ocurrido durante la madrugada del sábado al domingo, se originó en una concurrida zona comercial y rápidamente envolvió el centro comercial.

Incendio en local de las Pulgas en Bucaramanga.jpg
Imagen de las autoridades. Incendio en local de las Pulgas en Bucaramanga
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de feb, 2026

