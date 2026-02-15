En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Capturan a Alias “Monchi”, segundo cabecilla del frente Camilo Cienfuegos del ELN

Capturan a Alias “Monchi”, segundo cabecilla del frente Camilo Cienfuegos del ELN

La décima octava brigada del Ejército, con apoyo de la Policía y la Fiscalía capturaron a 4 integrantes del ELN en el departamento de Arauca, municipio de Arauquita.

Publicidad

Publicidad

Publicidad