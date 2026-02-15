Capturan a Alias “Monchi”, segundo cabecilla del frente Camilo Cienfuegos del ELN

El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía, capturó a alias “Monchi”, quien tenía orden de captura y era señalado como segundo cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo de la Comisión Camilo Cienfuegos del ELN.

De acuerdo con las autoridades, alias “Monchi” sería el encargado de manejar las finanzas de esta estructura armada. Su labor consistía en administrar dinero obtenido a través del desplazamiento forzado de campesinos y la apropiación de fincas productoras de plátano, cuyos productos eran vendidos en bodegas ubicadas en Bogotá.

“Alias ‘Monchi’ sería el principal dinamizador encargado del financiamiento criminal de esta comisión armada, responsable de ejecutar extorsiones a contratistas, ganaderos, comerciantes, transportadores y a la población civil en Arauca y el municipio de Arauquita, con el fin de realizar acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la infraestructura crítica”, aseguró el coronel Carlos Angarita Antolínez, comandante del Departamento de Policía Arauca.

#EsNoticia | La @PoliciaColombia en zona rural de Arauquita (Arauca), capturó por orden judicial 𝗮𝗹𝗶𝗮𝘀 ‘𝗠𝗼𝗻𝗰𝗵𝗶’ 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗼 𝗰𝗮𝗯𝗲𝗰𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 ‘𝗖𝗼𝗺𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗮𝗺𝗶𝗹𝗼 𝗖𝗶𝗲𝗻𝗳𝘂𝗲𝗴𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹… pic.twitter.com/nfjPBU508b — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) February 15, 2026

Las ganancias de esta actividad ilegal eran usadas para comprar material logístico y de intendencia, con el fin de fortalecer las acciones criminales del grupo armado en la región.

La operación se realizó de manera simultánea en la vereda La Laguna, la vereda La Pesquera y en el casco urbano del municipio de Arauquita.

Durante el procedimiento también fueron capturados alias “Calilla”, alias “Perro” y alias “Zancudo”, presuntos integrantes de esta estructura criminal.

El Ejército Nacional aseguró que continuará sus operaciones en el departamento de Arauca para garantizar la seguridad de la población y reiteró que ningún grupo armado está por encima de la ley.