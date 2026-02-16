En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Bolsillo  / Nequi y Bancolombia no funcionarán estas fechas: servicios no estarán habilitados por mantenimiento

Nequi y Bancolombia no funcionarán estas fechas: servicios no estarán habilitados por mantenimiento

Bancolombia señaló que realizará varios mantenimientos en sus plataformas, lo que afectará sus servicios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad