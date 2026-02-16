Nequi y Bancolombia no funcionarán estas fechas: servicios no estarán habilitados por mantenimiento

Nequi se ha consolidado como una de las plataformas preferidas por millones de colombianos y, desde su aparición, la manera en que los ciudadanos manejan su dinero ha dado un giro importante; por ello, una caída o suspensión del servicio golpea con fuerza.

De hecho, Nequi, que tiene servicios independientes, trabaja de la mano con Bancolombia, por lo que existe una relación sólida y un trabajo conjunto; por lo tanto, una afectación en el servicio tiene alto impacto en el bolsillo de los colombianos.

Vale recordar que en julio de 2025 Bancolombia cerró su plataforma de "Ahorro a la Mano", lo que llevó a que todos sus usuarios fueran trasladados a Nequi, afianzando la relación entre ambas entidades.

Nequi y Bancolombia no funcionarán estas fechas

Recientemente, los usuarios de Nequi han recibido una advertencia sobre la suspensión de algunos de sus servicios. En la plataforma se notificó que entre las 10:30 p.m. del sábado 21 y las 3:30 a.m. del domingo 22 de febrero, Bancolombia realizará mantenimientos, por lo que las transferencias entre cuentas de ambas entidades no podrán realizarse durante esa jornada.

De hecho, tampoco se podrá pagar por medio de QR entre cuentas de Bancolombia ni recibir remesas. Sin embargo, pese a las molestias entre las dos entidades, Nequi señala que el resto de servicios funcionará con normalidad.

Por su parte, Bancolombia reveló que en la Sucursal Virtual Personas se realizarán mantenimientos de rutina; PSE y Botón Bancolombia no funcionarán el martes 17 de febrero desde las 11:59 de la noche hasta el miércoles 18 de febrero a las 02:00 de la mañana, por lo que se recomienda hacer pagos por medio de tarjetas de crédito o débito, o retirar dinero directamente de cajeros; si debe realizar pagos por PSE y Botón Bancolombia, lo mejor es hacerlo antes o después de dicho horario.



Bancolombia aclara qué pasará el sábado 21 de febrero

Tras la notificación de Nequi, Bancolombia también informó a sus usuarios por medio de sus plataformas digitales y señaló que tanto en la App Mi Bancolombia como en la Sucursal Virtual Personas se realizarán trabajos de mantenimiento entre el sábado 21 de febrero a las 10:30 p.m. y el domingo 22 de febrero a las 03:30 a.m.

En esas cinco horas se podrán enviar transferencias entre cuentas Bancolombia inscritas hasta por $30 millones y a cuentas no inscritas hasta por $3 millones; asimismo, podrá pagar con tarjetas físicas o retirar dinero en cajeros.