“UNGRD tiene 1,69 billones para atender emergencia invernal”: Contraloría

La Contraloría General de la República anunció un especial seguimiento a los recursos destinados a atender la temporada de lluvias, que deja más de 209.000 personas afectadas en 24 departamentos.

