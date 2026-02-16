“UNGRD tiene 1,69 billones para atender emergencia invernal”: Contraloría

La Contraloría General de la República anunció la activación de un mecanismo de Especial Seguimiento a los recursos destinados para atender la emergencia invernal que golpea al país, en medio del recrudecimiento de la temporada de lluvias y tras múltiples denuncias ciudadanas sobre la ejecución de ayudas y contratos. La medida se concentra en la gestión fiscal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y en la implementación del nuevo Decreto de Emergencia Económica expedido por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con el más reciente balance oficial, con corte al 6 de febrero de 2026, se han registrado 293 eventos asociados a la temporada de lluvias en 24 departamentos y 188 municipios. La emergencia deja 209.839 personas afectadas —correspondientes a 51.979 familias—, así como 26 fallecidos, 9 heridos y 3 desaparecidos en todo el territorio nacional.

UNGRD Foto: suministrada

Aunque la situación es de alcance nacional, el ente de control encendió las alertas por la magnitud de la afectación en Córdoba. De las 4.597 viviendas destruidas en el país, 4.298 se concentran en ese departamento, donde además se reportan 4.023 viviendas afectadas, cinco personas fallecidas, tres heridas y dos desaparecidas. A esto se suma la declaratoria de alerta roja en el embalse de Urrá, lo que agrava el panorama regional.

El Especial Seguimiento anunciado por la Contraloría consiste en un examen continuo y sistemático sobre la ejecución de los recursos públicos destinados a la emergencia. El objetivo es verificar en tiempo real el cumplimiento de metas, la correcta destinación presupuestal y la transparencia en la contratación de obras y servicios para la reconstrucción y atención humanitaria.



Entre las acciones adoptadas se encuentran requerimientos formales a la UNGRD sobre el Plan de Acción Específico (PAE), articulación con comités departamentales y municipales de gestión del riesgo, participación en Puestos de Mando Unificado (PMU) y verificaciones en territorio con apoyo de personerías y veedurías ciudadanas.

BLU Radio // Contraloría // Foto: Contraloría General de la Nación

La entidad también advirtió que el mayor desafío identificado es la falta de articulación entre municipios, departamentos y la UNGRD. Asimismo, señaló que la entrega de ayudas humanitarias aún no cubre a la totalidad de los afectados y que algunos municipios no han reportado oportunamente el Registro Único de Damnificados, lo que dificulta la focalización de los recursos.

En materia presupuestal, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo cuenta con $1,69 billones disponibles para 2026 y reservas presupuestales cercanas a $1 billón correspondientes a 2025, recursos que podrían utilizarse de manera inmediata en la porción no comprometida. La Contraloría vigilará además el paquete de medidas tributarias que acompañará el Decreto de Emergencia, insistiendo en que cada peso recaudado debe destinarse exclusivamente a la atención de la crisis.