Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Ejército lidera entrega de 1,5 toneladas de ayudas a damnificados por lluvias en Lebrija

Ejército lidera entrega de 1,5 toneladas de ayudas a damnificados por lluvias en Lebrija

Más de 200 familias afectadas por el desbordamiento del río reciben alimentos y kits básicos, mientras tropas del Ejército mantienen presencia y acompañamiento permanente en las zonas rurales incomunicadas.

Entrega de ayudas humanitarias a damnificados en Lebrija
Imagen de las autoridades. Entrega de ayudas humanitarias a damnificados en Lebrija
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 15 de feb, 2026

