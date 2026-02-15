En Medellín enviaron a prisión al hombre que secuestró y torturó a su pareja

La Fiscalía General de la Nación informó que fue enviado a la cárcel Johan Stiven Marino Mosquera, el hombre que sería responsable de retener a su pareja sentimental y luego someterla a agresiones físicas y psicológicas en el barrio Manrique de Medellín.

La mujer que permaneció secuestrada por 48 horas fue rescatada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y se conoció que la situación se habría ocasionado porque el hombre quería inducir a abortar a la mujer que, al parecer, ya había perdido al bebé días atrás.

Los detalles que entregan las autoridades es que el hombre golpeaba con objetos contundentes a la mujer que habría perdido el conocimiento en diferentes oportunidades.

"Inflingió dolores y sufrimientos físicos, con el fin de obtener de ella información sobre su vida íntima. Igualmente, le inflingió dolores por haber sostenido relaciones íntimas o sentimentales con otros hombres diferentes a él", manifestó la fiscal del caso durante las audiencias de imputación.



Según reveló la Fiscalía General de la Nación mientras mantenía a la mujer secuestrada en una vivienda de la capital de Antioquia, Marino llamaba a la mamá de su pareja sentimental y le pidió dos millones de pesos a cambio de no golpear a la víctima y luego dejarla en libertad.

Durante el procedimiento de captura se lograron incautar cuatro teléfonos celulares y dinero efectivo, mientras que un fiscal le imputó los delitos de secuestro extorsivo y tortura, mismos que no fueron aceptados y por ello fue enviado a un centro carcelario.