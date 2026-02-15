Capturan a hombre que habría abusado de su hijastra en Medellín

En la capital antioqueña se siguen conociendo aberrantes casos de violencia sexual donde las víctimas menores de edad y corren riesgos en entornos que deberían ser seguros como sus familias.

Este fue el caso de un hombre de 34 años de edad capturado en las últimas horas por orden judicial al ser requerido por el delito de acceso carnal violento.

Los hechos habrían ocurrido en una vivienda del barrio Zamora donde el señalado victimario sostenía una relación sentimental de unos 10 años con la madre de la víctima.

Precisamente la extensión del vínculo y su rol como cuidador, además de la convivencias en el entorno familiar habrían facilitado la comisión de estas conductas de violencia sexual contra su hijastra en repetidas ocasiones.



"La captura se materializó en vía pública del barrio La América y el hombre posteriormente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las audiencias preliminares para definir la situación jurídica y la imposición de una medida privativa de la libertad", indicó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Con estos hechos la institución policial asegura que mantiene su compromiso con la protección de la población menor de edad y por eso invitó a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que vulnere su integridad física, psicológica o sexual.