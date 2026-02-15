Unal reportó entrada de más de 700 personas pese a que alojamiento no fue autorizado

La Vicerrectoría de la Universidad Nacional informó que llegaron alrededor de 750 personas a la Ciudad Universitaria en 17 buses, aproximadamente a las 7:00 de la mañana de este domingo 15 de febrero. En los buses venían personas de comunidades afrodescendientes y campesinas que hacen parte de 40 consejos comunitarios articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).

Aunque la solicitud para alojarse dentro del campus no fue autorizada, las y los manifestantes ingresaron de manera pacífica y se instalaron en la Concha Acústica. Ante esta situación, la vicerrectora, Carolina Jiménez, estableció contacto con las vocerías de la movilización social, activó el Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia (CPRAE) y solicitó la activación de los Puestos de Mando Unificado (PMU) nacional y distrital, con el apoyo de las entidades competentes. La primera sesión del PMU se realizará a las 11:00 de la mañana.

Los viceministerios para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, y de Educación Superior informaron que no tenían conocimiento previo de esta movilización para presentar exigencias ante el Gobierno nacional. La Universidad reiteró que sus instalaciones no cuentan con condiciones adecuadas para el alojamiento de personas y que los protocolos de emergencia no están diseñados para atender este tipo de situaciones.

Las actividades académicas y administrativas continuarán con normalidad, excepto las actividades deportivas en la Concha Acústica, que fueron suspendidas.