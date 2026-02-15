En vivo
Unal reportó entrada de más de 700 personas pese a que alojamiento no fue autorizado

Unal reportó entrada de más de 700 personas pese a que alojamiento no fue autorizado

Hacia las 7 de la mañana de este domingo 15 de febrero, llegaron al campus de la universidad, 7 buses con afrodescendientes y campesinos de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).

