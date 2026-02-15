Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 15 de febrero de 2026

El chance Paisita Día se mantiene como uno de los juegos más tradicionales y consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Gracias a su trayectoria y la constancia de sus sorteos diarios, este chance se ha convertido en una referencia obligada para miles de apostadores que esperan conocer los resultados oficiales y verificar si su número fue el ganador.



Número ganador del Paisita Día hoy, domingo 15 de febrero de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 15 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Paisita Día

Sorteo Fecha Resultado Paisita Día 14 febrero 2026 2071 - 2 Paisita Día 13 febrero 2026 6900 - 5 Paisita Día 12 febrero 2026 2488 - 8 Paisita Día 11 febrero 2026 8298 - 2 Paisita Día 10 febrero 2026 5292 - 5 Paisita Día 9 febrero 2026 0166 - 5 Paisita Día 8 febrero 2026 5876 - 7 Paisita Día 7 febrero 2026 4268 - 6 Paisita Día 6 febrero 2026 6298 - 3 Paisita Día 5 febrero 2026 1818 - 5

Horario del sorteo del Paisita Día

Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la puntualidad de este chance, que se juega todos los días del año, incluyendo domingos y festivos.

Horarios oficiales:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta regularidad permite a los participantes estar atentos a los resultados y comprobar sus números de manera oportuna.



Modalidades de juego del Paisita Día

El Paisita Día ofrece diferentes formas de apostar, lo que permite ajustar la participación según el presupuesto y las expectativas de cada jugador:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece diferentes posibilidades de premio según el nivel de acierto.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Para reclamar un premio, los ganadores deben presentarse en un punto autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original, sin daños ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, se pueden solicitar requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

El Paisita Día continúa siendo uno de los chances más confiables y consultados del país, especialmente en Antioquia. Sus horarios definidos, reglas claras y procesos regulados fortalecen la confianza de los participantes, quienes cada día esperan conocer el resultado y confirmar si la suerte estuvo de su lado.