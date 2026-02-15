Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 15 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Paisita Día se mantiene como uno de los juegos más tradicionales y consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Gracias a su trayectoria y la constancia de sus sorteos diarios, este chance se ha convertido en una referencia obligada para miles de apostadores que esperan conocer los resultados oficiales y verificar si su número fue el ganador.
El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 15 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Paisita Día
|14 febrero 2026
|2071 - 2
|Paisita Día
|13 febrero 2026
|6900 - 5
|Paisita Día
|12 febrero 2026
|2488 - 8
|Paisita Día
|11 febrero 2026
|8298 - 2
Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la puntualidad de este chance, que se juega todos los días del año, incluyendo domingos y festivos.
Horarios oficiales:
Esta regularidad permite a los participantes estar atentos a los resultados y comprobar sus números de manera oportuna.
El Paisita Día ofrece diferentes formas de apostar, lo que permite ajustar la participación según el presupuesto y las expectativas de cada jugador:
Cada modalidad ofrece diferentes posibilidades de premio según el nivel de acierto.
Para reclamar un premio, los ganadores deben presentarse en un punto autorizado con los siguientes documentos:
Dependiendo del valor del premio, se pueden solicitar requisitos adicionales:
El Paisita Día continúa siendo uno de los chances más confiables y consultados del país, especialmente en Antioquia. Sus horarios definidos, reglas claras y procesos regulados fortalecen la confianza de los participantes, quienes cada día esperan conocer el resultado y confirmar si la suerte estuvo de su lado.