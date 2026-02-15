Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, domingo 15 de febrero de 2026

Publicidad
El chance Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Con una fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo se mantiene como una alternativa confiable para miles de personas que diariamente revisan los resultados con la esperanza de ganar.
El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 15 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Sinuano Día
|14 de febrero 2026
|6608 - 3
|Sinuano Día
|13 de febrero 2026
|2611 - 0
|Sinuano Día
|12 de febrero 2026
|4684 - 1
|Sinuano Día
|11 de febrero 2026
|3423 - 5
El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que permite una participación constante.
Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., facilitando que los jugadores consulten oportunamente si su número fue favorecido. Esta puntualidad ha sido clave para fortalecer la confianza en este tradicional chance.
Este chance ofrece varias modalidades de juego, adaptadas a diferentes preferencias y presupuestos:
Esta variedad permite que tanto jugadores frecuentes como ocasionales encuentren opciones acordes a sus expectativas.
El valor de las apuestas es accesible y flexible. Los montos van desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos.
Esta accesibilidad ha contribuido a mantener la popularidad del sorteo en la región Caribe y en otras partes del país.
Para reclamar un premio, los ganadores deben presentarse en un punto autorizado con los siguientes documentos:
Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:
El Sinuano Día continúa siendo uno de los chances más confiables y seguidos del Caribe colombiano. Sus procesos regulados, horarios definidos y facilidad de participación hacen que miles de apostadores consulten los resultados diariamente, manteniendo viva la expectativa de ganar.