Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, domingo 15 de febrero de 2026

El chance Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Con una fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este sorteo se mantiene como una alternativa confiable para miles de personas que diariamente revisan los resultados con la esperanza de ganar.



Número ganador del Sinuano Día hoy, domingo 15 de febrero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 15 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Sinuano Día

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 14 de febrero 2026 6608 - 3 Sinuano Día 13 de febrero 2026 2611 - 0 Sinuano Día 12 de febrero 2026 4684 - 1 Sinuano Día 11 de febrero 2026 3423 - 5 Sinuano Día 10 de febrero 2026 7330 - 0 Sinuano Día 9 de febrero 2026 6800 - 4 Sinuano Día 8 de febrero 2026 7642 - 1 Sinuano Día 7 de febrero 2026 5852 - 5 Sinuano Día 6 de febrero 2026 8866 - 0 Sinuano Día 5 de febrero 2026 2996 - 6

Hora del sorteo del Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que permite una participación constante.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., facilitando que los jugadores consulten oportunamente si su número fue favorecido. Esta puntualidad ha sido clave para fortalecer la confianza en este tradicional chance.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este chance ofrece varias modalidades de juego, adaptadas a diferentes preferencias y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que tanto jugadores frecuentes como ocasionales encuentren opciones acordes a sus expectativas.



Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

El valor de las apuestas es accesible y flexible. Los montos van desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos.

Esta accesibilidad ha contribuido a mantener la popularidad del sorteo en la región Caribe y en otras partes del país.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Para reclamar un premio, los ganadores deben presentarse en un punto autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

El Sinuano Día continúa siendo uno de los chances más confiables y seguidos del Caribe colombiano. Sus procesos regulados, horarios definidos y facilidad de participación hacen que miles de apostadores consulten los resultados diariamente, manteniendo viva la expectativa de ganar.