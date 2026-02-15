En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Cotidiano  / D1 sorprende con producto para el cabello que lo deja brillante y sin frizz por solo $12.950

D1 sorprende con producto para el cabello que lo deja brillante y sin frizz por solo $12.950

Este producto del D1 con vitamina E y aceite de marula se volvió viral por sus beneficios para hidratar, suavizar y proteger el cabello, convirtiéndose en uno de los más buscados.

D1 sorprende con producto para el cabello que lo deja brillante y sin frizz
La línea capilar del D1 sorprende por sus bajos precios y grandes beneficios.
Foto: D1 y Freepik
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 15 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad