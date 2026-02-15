D1 sorprende con producto para el cabello que lo deja brillante y sin frizz por solo $12.950

El frizz es uno de los problemas capilares más frecuentes y molestos para quienes buscan un cabello suave, brillante y fácil de peinar. Este fenómeno, conocido popularmente como “melena de león”, ocurre cuando el cabello absorbe la humedad del ambiente, lo que provoca que las cutículas capilares se abran y generen una apariencia esponjada y sin control.

Frente a esta situación, Tiendas D1 lanzó un nuevo producto que está llamando la atención de miles de consumidores en Colombia por sus beneficios y su precio accesible. Se trata del sérum de la marca Kerabelle Profesional en su presentación de 100 ml, disponible por tan solo $12.950, una alternativa económica que promete dejar el cabello más suave, brillante y libre de frizz.

Este producto capilar ha ganado popularidad rápidamente en redes sociales, donde usuarios destacan sus resultados visibles y su bajo costo frente a otras opciones del mercado.



El sérum capilar económico que está causando furor

El sérum capilar D1 contiene vitamina E y aceite de marula, dos ingredientes reconocidos por sus propiedades hidratantes y reparadoras.

Sérum capilar del D1. Foto: D1

Estos componentes ayudan a sellar la cutícula capilar, lo que permite mantener la hidratación y proteger el cabello de factores externos como la humedad, el calor o la contaminación. Como resultado, el cabello luce más brillante, suave y manejable.



Entre sus principales beneficios destacan:



Reduce el frizz visible.

Aporta brillo natural al cabello.

Mejora la suavidad y textura.

Protege la fibra capilar.

Es fácil de aplicar y rendidor.

Su precio de $12.950 lo convierte en una opción asequible para quienes buscan mejorar su rutina capilar sin gastar grandes sumas de dinero.

Cómo usar correctamente el sérum Kerabelle Profesional

Para obtener mejores resultados, es importante aplicar el producto de forma adecuada. El sérum debe utilizarse sobre el cabello limpio y húmedo, después de retirar el exceso de agua con una toalla, sin restregar.

Luego, se deben colocar unas gotas en la palma de la mano y distribuir el producto de medios a puntas, evitando la raíz. La cantidad dependerá de la longitud y volumen del cabello. Este paso ayuda a sellar la hidratación, reducir el frizz y proteger el cabello durante el peinado.



Hábitos clave para tener un cabello sin frizz y más saludable

Además del uso de productos especializados como sérums, adoptar buenos hábitos puede marcar una gran diferencia en la salud capilar. Estas son algunas recomendaciones:



Evitar el uso excesivo de planchas y secadores.

Usar toallas de microfibra o camisetas de algodón.

Dormir con fundas o gorros de satín o seda.

Aplicar acondicionador y mascarillas regularmente.

Utilizar peines de dientes anchos.

Estos cuidados ayudan a mantener la cutícula capilar cerrada y a reducir el frizz.

El lanzamiento del sérum de la marca Kerabelle Profesional en Tiendas D1 refleja una tendencia creciente en el mercado: productos de cuidado personal efectivos y a precios accesibles. Su combinación de ingredientes nutritivos, facilidad de uso y bajo costo lo convierten en una alternativa atractiva para quienes buscan mejorar la apariencia de su cabello sin realizar grandes inversiones.

Con el uso adecuado y una rutina capilar saludable, es posible reducir significativamente el frizz y lograr un cabello más brillante, suave y manejable, utilizando productos al alcance de todos los bolsillos.