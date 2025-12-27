El producto del D1 que evita que le roben la plata y solo cuesta $20.000: muchos lo quieren

Tiendas D1 se ha ganado un lugar en el día a día de muchos hogares por sus precios bajos y por una oferta de productos que va más allá de los alimentos. Temporada tras temporada, el supermercado sorprende con artículos pensados para facilitar la vida cotidiana y aliviar el bolsillo, una combinación que explica por qué miles de personas lo eligen como su punto de compra habitual.

En esa línea, D1 volvió a captar la atención de los consumidores con un lanzamiento pensado para el uso diario. Se trata de una billetera tarjetero antirrobo que mezcla diseño, tecnología y un precio difícil de igualar: $19.900. El producto, que ya se encuentra disponible en tiendas, se ha convertido rápidamente en uno de los más buscados por su aspecto moderno y por una funcionalidad que responde a necesidades reales.



La billetera antirrobo de D1 que cuesta menos de $20.000

La nueva apuesta de Tiendas D1 llega bajo la marca Red Flag y está dirigida a quienes buscan practicidad sin cargar una billetera grande. El tarjetero es compacto, liviano y fácil de usar, ideal para bolsillos pequeños o para quienes prefieren salir solo con lo esencial.

Está disponible en colores café y negro, dos tonos clásicos que combinan con cualquier estilo y que han tenido buena aceptación entre los compradores. Su diseño sobrio y funcional hace que no solo sea útil para el día a día, sino también una opción atractiva para regalar. El bajo precio, sumado a su apariencia cuidada, lo pone en ventaja frente a productos similares que se consiguen en el mercado por valores mucho más altos.

Más allá de lo estético, el tarjetero responde a una tendencia cada vez más común: reducir lo que se carga encima y priorizar objetos pequeños, seguros y fáciles de usar.



Tarjetero del D1 D1

Protección RFID y capacidad del tarjetero de D1

Uno de los principales atractivos de esta billetera es su sistema de protección RFID. Esta tecnología actúa como un escudo frente a intentos de clonación de tarjetas mediante escaneo por proximidad, una modalidad de fraude que se ha vuelto más frecuente con el uso de tarjetas sin contacto.

Al bloquear las señales RFID, el tarjetero impide que terceros accedan a la información de tarjetas débito o crédito sin que el usuario lo note, un detalle que suma tranquilidad en el transporte público, centros comerciales o lugares concurridos.

Aunque su tamaño es reducido, la billetera está diseñada para organizar lo necesario sin complicaciones. Cuenta con espacio para hasta seis tarjetas o documentos, un compartimento interno para billetes y un mecanismo tipo pop-up que permite sacar las tarjetas con un solo movimiento. Su estructura interna de aluminio le da rigidez y refuerza la protección.

Con este lanzamiento, D1 refuerza su estrategia de ofrecer productos funcionales a bajo costo, en un momento en el que la seguridad digital y la practicidad se han convertido en preocupaciones cotidianas para muchos consumidores.