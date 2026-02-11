En vivo
Hallan sangre humana en objeto recuperado tras excavación ilegal en antigua Brigada XX

Hallan sangre humana en objeto recuperado tras excavación ilegal en antigua Brigada XX

Familiares denunciaron que Medicina Legal confirmó la presencia de sangre humana en un elemento hallado tras una excavación realizada el 3 de febrero de 2025 en la antigua Brigada XX, sitio donde se presume podrían estar los restos de Pedro Movilla.

