Hallan sangre humana en objeto recuperado tras excavación ilegal en antigua Brigada XX

La denuncia fue presentada por los familiares de Pedro Julio Movilla Galarcio, con el respaldo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes señalaron que la excavación se realizó de manera ilegal en un punto identificado como posible lugar de inhumación de restos humanos.

“El pasado 3 de febrero de 2025, en las instalaciones de la antigua Brigada XX, se realizó una excavación ilegal en un punto identificado como posible lugar de inhumación de restos humanos. Esta acción se ejecutó sin autorización judicial, violando las medidas cautelares vigentes impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.

Como afirman en su comunicado, tras conocerse la intervención, la JEP adelantó gestiones para recuperar los elementos hallados durante la excavación y someterlos a análisis técnicos. Como resultado de esos estudios, Medicina Legal confirmó recientemente que uno de los objetos presenta rastros de sangre humana.

“Este hecho refuerza la hipótesis de que la intervención ilegal buscaba sustraer evidencia y restos humanos del lugar”.



Ante estos hechos, familiares y organizaciones plantearon la necesidad de esclarecer si en ese lugar pudo haber estado inhumado Pedro Julio Movilla y si la intervención afectó elementos probatorios.

Además, pidieron al Estado garantizar la custodia del predio, impedir nuevas intervenciones de personal en general, reconocer el sitio “como un lugar de importancia histórica y forense para la reparación de las víctimas” y asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.

En el comunicado, las organizaciones recordaron que “el 22 de junio de 2022 el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su responsabilidad internacional en la desaparición forzada del líder social Pedro Julio Movilla Galarcio”.

Señalaron que en esa sentencia el tribunal ordenó, entre otras medidas, continuar con las acciones de búsqueda. Frente a lo ocurrido afirmaron que “en este sentido, las falencias en la protección y garantía de lugares de interés forense configura un nuevo incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Colombia”.

Recordemos además que en entrevista con Blu Radio, Jose Dorado, ex agente de inteligencia, también dijo que en ese lugar había sido desaparecida la ex guerrillera del M19, Irma Franco.

