Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Lebrija suma 200 damnificados y comunidades incomunicadas por 25 derrumbes

Lebrija suma 200 damnificados y comunidades incomunicadas por 25 derrumbes

Con la visita del director nacional de Gestión del Riesgo se buscó coordinar ayudas y maquinaria ante pérdidas de viviendas, cultivos y vías colapsos. Se autorizó un subsidio de arriendo a quienes perdieron completamente sus casas.

Vía aérea se entrega ayudas a damnificados en Lebrija.jpg
Imagen de las autoridades. Vía aérea se entrega ayudas a damnificados en Lebrija
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 8 de feb, 2026

