Lebrija suma 200 damnificados y comunidades incomunicadas por 25 derrumbes

La emergencia por las fuertes lluvias en Santander sigue dejando graves afectaciones, especialmente en el municipio de Lebrija, donde cerca de 200 personas resultaron damnificadas tras la creciente súbita del río Lebrija que golpeó con mayor fuerza al sector de la vereda Vanegas.

Este domingo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, llegó al departamento para evaluar la situación junto al gobernador Juvenal Díaz y autoridades locales. Las inspecciones incluyen sobrevuelos para identificar los puntos más críticos y coordinar ayudas humanitarias.

Mientras avanzan los censos, continúan ingresando apoyos a la zona afectada. Más de 40 soldados del Ejército Nacional acompañan la entrega de cerca de tres toneladas de ayuda humanitaria, entre alimentos, kits de aseo y medicamentos, para atender a las familias damnificadas.

Sin embargo, el acceso sigue siendo limitado. Las comunidades advierten que persisten derrumbes en al menos 25 puntos de la vía, lo que dificulta el paso terrestre hacia la vereda donde se registró la emergencia.



“Por favor, que no nos vayan a dar la espalda. Necesitamos ayuda, hay familias que lo perdieron todo. Necesitamos más viviendas”, pidió una habitante del sector.

El alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, explicó que, aprovechando la disminución del caudal del río, se adelanta el censo de familias afectadas y la verificación de nuevas zonas en riesgo.

“Tenemos más de 25 derrumbes entre la vereda San Joaquín y Conchal. Aunque ya hicimos un primer acompañamiento, seguimos en proceso de caracterización. Hemos entregado medicamentos y ayudas básicas, y evacuamos a una persona que requería atención médica. Pedimos solidaridad con donaciones de alimentos y kits de aseo”, señaló.

Publicidad

De manera provisional, el colegio ColMercedes fue habilitado como albergue para recibir a las familias damnificadas. Además, las veredas San Joaquín y La Cúpula también reportan daños en viviendas, cultivos y carreteras.

La directora de la Defensa Civil Seccional Santander, Leydi Carolina Jaimes Gómez, advirtió que la emergencia continúa siendo compleja debido a los bloqueos en carreteras secundarias y terciarias por remociones en masa.

“Es una situación bastante retadora, especialmente por la falta de comunicación. Seguimos evacuando familias y despejando vías para poder llevar ayudas”, indicó.Varios corregimientos permanecen incomunicados, lo que ha dificultado la entrega de asistencia. Campesinos han reportado la pérdida de cultivos, ganado, gallinas y cerdos en zonas como Bajo Rionegro, Sabana de Torres y San Rafael de Lebrija.

Publicidad

Desde el Gobierno Nacional, Carlos Carrillo explicó que Santander hace parte de los 14 departamentos afectados por el actual frente frío.

“El sistema nacional de gestión del riesgo está activado con Fuerzas Militares, Defensa Civil, Armada y Fuerza Aeroespacial. Tenemos una cifra preliminar de 14 personas fallecidas en el país y podría aumentar. Estos eventos desbordan incluso la capacidad de las gobernaciones, por eso se evalúa la declaratoria de emergencia económica y ambiental”, afirmó.El funcionario indicó que, aunque existen recursos para la atención inmediata, la recuperación requerirá inversiones millonarias.

Por su parte, el gobernador Juvenal Díaz insistió en la necesidad de acciones estructurales para evitar nuevas tragedias y anunció medidas frente a las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo.

“Tenemos que retirar totalmente lo que queda en la orilla del río. La gente recibe subsidios de vivienda, pero hemos encontrado casos en los que venden la casa y regresan a vivir a la ribera. Eso no puede seguir pasando”, señaló.El mandatario reiteró la urgencia de contar con maquinaria y recursos para intervenir no solo Lebrija, sino todo el departamento, con obras de encauzamiento y prevención.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de los ríos y hacen un llamado a la comunidad a reportar cualquier riesgo y apoyar con donaciones para las familias afectadas.