Alerta roja en 11 municipios de Santander y más de 400 personas afectadas tras las lluvias

Las fuertes lluvias y el desbordamiento del río Lebrija mantienen en emergencia a varios municipios de Santander, el municipio con mayor afectación es Lebrija en la vereda Vanegas, donde cerca de 200 personas permanecen en zona de riesgo tras la creciente súbita del río Lebrija; sin embargo le sigue Sabana de Torres, Rionegro y Florián los cuales reportan inundaciones, deslizamientos, vías cerradas y centenares de familias damnificadas, mientras organismos de socorro avanzan en evacuaciones, censos y entrega de ayudas humanitarias.

Las inundaciones dejaron pérdidas de muebles, enseres, animales domésticos y galpones, además de afectaciones en instituciones educativas, capilla religiosa y hasta estaciones de Policía.

En materia vial, permanece cerrada la Ruta del Cacao en el sector Cucharón de Piedra y la vía Lisboa–San Vicente, mientras maquinaria del consorcio vial trabaja en la remoción de lodo y escombros.

En el corregimiento Provincia, Sabana de Torres, el desbordamiento del río deja 80 familias afectadas y al menos 167 personas damnificadas.



Las aguas anegaron viviendas, cubrieron cultivos de palma de aceite, cítricos, yuca y plátano, y afectaron la movilidad en la Ruta del Sol (PR-60), a la altura del puente del sector El Taladro, corredor clave hacia la Costa Atlántica.

En el corregimiento Papayal, municipio de Rionegro, al menos 150 viviendas resultaron afectadas por la creciente.

Además, se ordenó el cierre provisional de la Ruta del Sol hacia la costa y se reportan deslizamientos en veredas como Galápagos, Convención, Santa Rosa y La Pradera. En Portachuelo también se registra un fenómeno de remoción en masa que mantiene restricciones viales.

En la vereda Platanillo, municipio de Florián, un deslizamiento provocó el cierre total de la vía entre Florián y Jesús María, además de la pérdida de líneas del acueducto.

Otras zonas del departamento también presentan afectaciones. En la vía California–Vetas hay paso restringido por crecientes de cañadas, y en Girón se reportan daños en vías terciarias de la vereda La Parroquia.

Las autoridades mantienen alerta roja en Betulia, Cimitarra, El Playón, Girón, Landázuri, Lebrija, Puerto Parra, Rionegro, San Vicente de Chucurí, Simacota y Vélez.

Los organismos de socorro continúan el monitoreo permanente de ríos y quebradas, y hacen un llamado a la comunidad a acatar recomendaciones y reportar cualquier situación de riesgo.