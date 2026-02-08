Luis Díaz, titular hoy con Bayern Múnich ante Hoffenheim en la Bundesliga

Hoy, Bayern Múnich enfrenta al Hoffenheim. El partido se juega a las 11:30 de la mañana, hora colombiana, y se disputará en el Allianz Arena de Múnich. El encuentro corresponde a una jornada de la liga alemana y reúne a dos equipos ubicados en los primeros puestos de la tabla de clasificaciones.

Luis Díaz es delantero colombiano y actualmente juega en el Bayern Múnich. También integra la Selección Colombia. En la presente temporada de la Bundesliga, Luis Díaz ha disputado 19 partidos. En ese total registra 10 goles y 9 asistencias. Sus números lo ubican como uno de los jugadores con mayor participación directa en acciones ofensivas del equipo de Múnich durante el campeonato.

Bayern Múnich llega a este partido como líder de la Bundesliga, con 51 puntos. Además, el equipo ya está clasificado a los octavos de final de la Champions League. Hoffenheim, su rival en esta jornada, ocupa el tercer lugar de la tabla, con 42 puntos, lo que convierte el partido en un cruce directo entre equipos de la parte alta.

El director técnico del Bayern Múnich es Vincent Kompany. Bajo su conducción, el equipo se mantiene en el primer lugar del campeonato local.



La última vez que el Bayern Múnich jugó fue el pasado 31 de enero, cuando enfrentó al Hamburger SV. En ese partido, el conjunto bávaro marcó un gol al minuto 46 y el encuentro terminó empatado 2-2.

En su carrera profesional, Luis Díaz ha jugado en Porto y en Liverpool. En la tabla de posiciones de la Bundesliga, de manera temporal, el primer lugar es para Bayern Múnich, seguido por Dortmund en el segundo puesto, Hoffenheim tercero, Leipzig cuarto, Stuttgart quinto y Leverkusen sexto.