En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Piden vigilancia permanente en parque San Pío de Bucaramanga por inseguridad

Piden vigilancia permanente en parque San Pío de Bucaramanga por inseguridad

Comunidad del barrio Cabecera del Llano denunció que pareja sostuvo relaciones sexuales en el parque San Pío de Bucaramanga.

Publicidad

Publicidad

Publicidad