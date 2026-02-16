Habla mujer que acabó con la vida de su expareja, según ella, "por defender a su hijo"

Una discusión por celos y consumo de licor terminó en tragedia en el centro de Bogotá. María Rubiano, hoy condenada a 34 años de prisión, relatóen entrevista con el podcast Condcuta Delictiva que el hecho ocurrió ocho días después de que su entonces pareja, con quien llevaba apenas dos meses de relación, agrediera a su hijo de 12 años en medio de una pelea.

“Ese tipo no tenía por qué haberme tocado a mi hijo”, aseguró la mujer, al recordar el episodio que marcó el inicio del desenlace fatal.

Según su testimonio, la primera confrontación se produjo cuando ella intentó terminar la relación. El hombre, en estado de embriaguez, llegó hasta la vivienda y la atacó físicamente. “Él me cogió el pelo”, afirmó.

En medio del altercado, el menor intervino para defenderla, pero también resultó herido con un arma cortopunzante. “Cuando yo vi a mi hijo herido, ahí fue cuando yo me llené de mucha rabia”, dijo. Aunque en ese momento no acudió a las autoridades, sostuvo que tomó la decisión de “arreglar ese problema” por su cuenta.



Ocho días después, el encuentro definitivo se dio en la Plaza España, en pleno centro de la ciudad. María contó que ese día había salido a trabajar y que ambos habían consumido alcohol. Al verlo, el hombre se acercó nuevamente para exigirle que retomaran la relación.

“No me agreda porque yo no respondo y no le quiero hacer daño”, afirmó que le advirtió. Sin embargo, la discusión escaló frente a comerciantes y transeúntes. “Yo estaba en mis tragos y él también. Me trataba mal y yo callada. Un momento a otro ya no me aguanté más”, relató.

En medio del forcejeo, la mujer sacó un arma blanca que, según dijo, solía cargar por seguridad. “Le mandé el chuzón así, pero se me pasó como una sombra negra por los ojos”, expresó. Instantes después, el hombre se llevó la mano al pecho y le dijo: “María…”, antes de desplomarse.

“Yo del susto cerré la navaja y salí a correr”, contó. Fue capturada minutos más tarde por la Policía, luego de que varios testigos señalaran su huida. “Yo misma me entregué”, aseguró.

Tras la detención, fue trasladada a un centro judicial y posteriormente a la cárcel El Buen Pastor. “Cuando lo vi con una sábana blanca, ahí supe lo que había pasado”, dijo entre lágrimas. Aunque inicialmente obtuvo detención domiciliaria, años después fue recapturada y hoy paga la condena impuesta por el homicidio. “Yo estoy pagando por lo que hice. Por mi hijo doy la vida, pero fue un error”, concluyó.